Každý týden si najdou čas na společnou ranní kávu. Jejich hovory se točí kolem vědní politiky, pokroků v práci, dojde ale i na rodinná témata. Ti dva muži v brýlích jsou bratři, o čemž svědčí i nápadně podobné rysy ve tváři. Na první pohled ale působí odlišně, starší Pavel má dlouhé vlasy, o rok a půl mladší Tomáš je spíš uhlazenější typ. Také jejich odborné zaměření se liší.

Pavel se s nadsázkou označuje za vědního turistu. Cestuje mezi fyzikou, chemií a biologií, a i proto se zaměření jeho výzkumu čas od času mění. Svoji pozornost věnoval například fungování kapek mořské vody v atmosféře, aktuálně zkoumá ionty solí v lidském těle. Tomáš naopak zůstává už od vysoké školy věrný fyzice, konkrétně nano­elektronice. Posledních pět let vyvíjí technologie, které by měly významně zrychlit ukládání dat. Synové fyzika Karla Jungwirtha a jeho zesnulé ženy Lenky, odbornice na telekomunikace, toho přesto mají mnoho společného: ve svých oborech patří mezi špičku. Oba publikovali řadu článků v těch nejuznávanějších vědeckých časopisech světa typu Nature nebo Science. A zvlášť loňský rok pro ně byl úspěšný: oba přišli s významnými objevy.

Přistihnout peptidy při činu

Chemické sloučeniny zvané peptidy přitahují už pár let pozornost vědců, kteří zkoumají látky a procesy využitelné ve farmacii. Některé peptidy umí proniknout přes olejnatou buněčnou membránu dovnitř buněk, a mohou tak sloužit jako přímý nosič molekul léčivé látky. Současný postup je ale komplikovaný a vyžaduje energetickou spolupráci buňky samé. "Dnes se látky do buňky dostávají pomocí transportního váčku. Z něj se ale látka sama automaticky neuvolní, takže se musí vymýšlet složité způsoby, jak to udělat," vysvětluje Pavel Jungwirth.

Vědci přitom už dříve zjistili, že se peptidy dokážou do buňky "protlačit" i bez její pomoci. Jen nebylo jasné, jak to dělají. Tým Pavla Jungwirtha ale tento mechanismus zachytil a popsal. Spolu s kolegy z dejvického Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a dalšími spolupracovníky v Česku a Německu jeho princip nepřímo ukázal pomocí výpočtů i mikroskopických průzkumů. "Náš mechanismus by mohl dostat látku do buňky přímo. Peptid ji tam v podstatě doveze," popisuje biochemik. Brzy je čeká první praktické ověření, jestli mechanismus skutečně funguje, když se na peptid "navěsí" léčivé látky. "Na jaře pojedu do Izraele do Weizman­nova ústavu, kde se náš kolega, specialista na buněčné membrány, věnuje elektronové mikroskopii. Pokusíme se peptidy zachytit in flagranti. Už je máme zobrazené před a po vniknutí do buňky a víme, že se uvnitř něco odehrálo. Ale nezachytili jsme je přímo při činu," říká dvaapadesátiletý vědec. Pokud se prokáže, že se jeho mezinárodní tým trefil do černého, mohlo by to v budoucnu přinést nové možnosti v léčbě.