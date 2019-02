Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) hledá, kde by se ve státním rozpočtu na příští rok dalo ušetřit, aby plánovaný schodek nevyrostl o dalších 50 miliard korun. Návrh na škrty, který představila minulý pátek na jednání koaliční rady, počítá mimo jiné se zrušením dotací krajům a obcím na financování železniční dopravy.

V roce 2020 přitom kraje měly dostat celkem 3,14 miliardy korun. Tyto peníze pak dále posílají železničním dopravcům, kteří na jednotlivých tratích v regionu jezdí. "Beru to jako výstřelek," říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). "Pro náš kraj by to bylo docela fatální. Nyní dostáváme asi 140 milionů, což je poměrně vysoká částka," dodává.

Podle Asociace krajů by stát zrušením příspěvků porušil smlouvu o spolufinancování drážní osobní dopravy. "Taková situace je pro nás nepřijatelná. Rozhodnutí by znamenalo, že bychom železniční dopravu v krajích museli zásadně omezit a přistoupit ke zrušení řady spojů," uvádí mluvčí asociace Michaela Vrbová. Státní dotace podle ní v některých krajích představuje až 41 procent celkových výdajů na železniční dopravu.