V Česku probíhá dosud největší IT nákup letošního roku. Skupina KKCG jednoho z nejbohatších Čechů Karla Komárka se ve čtvrtek dohodla na koupi většinových podílů ve dvojici firem spadajících do českého IT holdingu Cleverlance. Komárek má ovládnout společnost Cleverlance Enterprise Solutions (Cleverlance ES) a její sesterský podnik AEC, a to za neupřesněnou sumu. Ta podle odhadu HN dosáhne řádu stovek milionů korun. Po získání obou firem, které musí ještě potvrdit antimonopolní úřad, se IT byznys skupiny KKCG zvětší zhruba o polovinu. Jeho konsolidovaný obrat tak dosáhne bezmála pěti miliard korun.

Pražská Cleverlance ES je největší firmou ze stejnojmenné skupiny a zaměřuje se na vývoj počítačových programů a mobilních aplikací pro největší české banky, tuzemské mobilní operátory nebo pro Škodu Auto. Brněnské AEC pro své firemní klienty řeší počítačovou bezpečnost.

"V rámci IT byznysu se zaměřujeme na tři oblasti: ukládání dat na cloudové servery, digitální transformaci firem a zajišťování jejich kybernetické bezpečnosti. Dosud jsme byli silní v první ze zmíněných oblastí. Nynější akvizice Cleverlance ES a AEC nám významně pomůže i v těch dvou dalších," řekl HN Michal Tománek, investiční ředitel KKCG zodpovědný za nové technologie. Komárkova skupina v IT začínala s vlastními datacentry DataSpring, k nimž předloni přikoupila tuzemského poskytovatele IT služeb AutoCont. V Cleverlance ES má KKCG získat 70procentní podíl, ve firmě AEC pak 55 procent. Zbylé podíly v obou společnostech by si měla podržet sedmička vlastníků mateřské Cleverlance Group. A v případě AEC zůstane menšinovým akcionářem také jeho ředitel Tomáš Strýček.