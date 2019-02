Ruská armáda neposiluje jen v raketové oblasti, ale i pod mořskou hladinou. V úterý ruská agentura TASS s odvoláním na zdroje ve vojenském průmyslu informovala, že námořnictvo úspěšně otestovalo bezpilotní ponorku Poseidon. Ta by díky jadernému pohonu mohla být v oceánu prakticky neomezenou dobu. Moskva také tvrdí, že ponorka může vyvinout rychlost až 200 kilometrů v hodině.

Jaderný energetický agregát bezpilotního plavidla vyzkoušeli experti ruských ozbrojených sil v moři na blíže neurčeném místě, uvedla ruská agentura. "Charakteristiky neomezeného dosahu a rychlosti přes 200 kilometrů za hodinu se plně potvrdily," prohlásil pro TASS armádní zdroj. Oficiální místa o testu neinformovala.

Poseidon představil svým spoluobčanům a potažmo celému světu ruský prezident Vladimir Putin v poselství ruskému parlamentu v březnu loňského roku. Projev byl de facto předvolební a Putin ho využil k představení úspěchů ruského obranného průmyslu. Kromě jiného prezentoval i hyperzvukovou raketu Kinžal, která je již ve fázi armádních zkoušek, nebo záhadnou raketu na jaderný pohon s neomezeným dosahem a nepředvídatelnou letovou dráhou.

Internetoví posměváčkové se sice "nepředvídatelné dráze letu" vysmáli, vojenští experti však potvrdili, že na všech zbraňových systémech, které Putin jmenoval, Moskva skutečně již nějakou dobu pracuje. Myšlenka ponorky Poseidon dokonce pochází ještě ze sovětských dob. Tehdy vojenští stratégové přemýšleli o "plovoucí atomové bombě". Ponorky s jadernými zbraněmi na palubě měly podle nich proklouznout do blízkosti velkých amerických měst, jako je New York nebo Los Angeles, kde by zalehly na dno a teprve v okamžik propuknutí jaderné války by vpluly do přístavu a odpálily své nálože. Tehdejší stav techniky ale vývoji podobné zbraně nepřál. Dnes jsou ovšem podobné projekty realitou. Putin řekl, že Poseidon může být vyzbrojen jadernou i konvenční municí a bude schopen ničit infrastrukturu protivníka i letadlové lodě.