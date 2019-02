◼ Koncert

The Residents

Palác Akropolis, Praha, 9. února

Kalifornská hudební skupina, která patřila k průkopníkům natáčení videoklipů a jejíž díla jsou ve sbírkách newyorského Muzea moderního umění, se u příležitosti 40. výročí založení vrací do Prahy. Na současných koncertech hrává skladby z předloňského alba The Ghost of Hope, dál ale užívá kostýmy i divadelní prvky. A hudebníci stále zůstávají v anonymitě.

◼ Album

Nerez & Lucia

Warner Music 2019

Slavná česká folková skupina Nerez, s níž do své smrti roku 2004 vystupovala Zuzana Navarová, dnes vydává album nazvané Zlom pod hlavičkou Nerez & Lucia. Původní členy Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského v sestavě doplňuje dvaačtyřicetiletá zpěvačka Lucia Šoralová. Kapela už vloni vystoupila v pražském Foru Karlín, na turné se opět vypraví příští měsíc.

◼ Výstava

Grafika roku 2018

Obecní dům, Praha, do 27. února

Za "knižní galerii extravagantních pestrobarevných ptáků" označuje porota knihu Oiseaux (Ptáci) od výtvarnice Květy Pacovské. Ta letos vyhrála soutěž Grafika roku a Cenu Vladimíra Boudníka. Její šedesátistránkové leporelo určené dětem je nyní vystaveno v Obecním domě vedle dalších téměř 200 grafických prací, obrazů i knih věhlasných autorů, například malířů Petra Nikla a Jakuba Špaňhela, sochaře Čestmíra Sušky nebo streetartových tvůrců Jana Kalába a Pasty Onera.

◼ Koncert

Slash

O2 arena, Praha, 9. února

Třiapadesátiletý anglický kytarista Slash, americký zpěvák Myles Kennedy a doprovodná skupina The Conspirators naživo představí loňské album Living the Dream. Slash se do Prahy vrací dva roky poté, co zde s obnovenou sestavou Guns N' Roses hrál v Letňanech zhruba pro 50 tisíc lidí.

◼ Výstava

Modrovousův hrad

Národní divadlo Brno, 8. a 10. února

Na jeviště opraveného Janáčkova divadla v Brně se po dvouleté pauze vrací oceňovaná operní inscenace režiséra Davida Radoka. Spojuje díla z počátku 20. století: Modrovousův hrad Bély Bartóka a Očekávání od Arnolda Schönberga. Inscenace vznikla ve spolupráci s Göteborskou operou ve Švédsku.

◼ Výstava

Praha byla krásnější než Řím

Museum Kampa, Praha, od 9. února

Slavista Angelo Maria Ripellino zůstává u českých čtenářů zapsán knihou esejů Magická Praha, kterou vydal v roce 1973. Právě z Italova obdivu k českému spojení magické tradice a smyslu pro modernitu, jejž nacházel v poezii i výtvarném umění, vychází nová výstava v Museu Kampa.

◼ Televize

Ceny Grammy 2018

ČT art, 11. února, 02:00

V noci z neděle na pondělí bude stanice ČT art živě přenášet udílení hudebních cen Grammy. Nejvyšší počet nominací mohou proměnit rapeři Kendrick Lamar a Drake. První může uspět v osmi kategoriích coby producent soundtracku k superhrdinskému filmu Black Panther, druhý byl na sedm sošek nominován za nahrávku Scorpion.

◼ Literatura

Zamilovaný agent

Nakladatelství Torst 2018

Vzpomínky a úvahy ruského malíře Viktora Pivovarova, který od 80. let žije v Praze, vyšly v ruštině poprvé začátkem tisíciletí. Do češtiny nyní Jan Machonin přeložil novější, rozšířené vydání.

