Chystáme se do Maďarska, Německa, Rakouska a dalších zemí. Aby to pro nás bylo zajímavé, chceme se dostat mezi top tři hráče v dané zemi. Nestačí nám být někde třeba pětadvacátý e-shop, říká místopředseda představenstva Alzy Tomáš Havryluk.

HN: Při ohlášení výsledků za loňský rok jste uvedl, že chystáte expanzi do Německa a Rakouska. Tam působíte on-line už několik let. V čem to nyní bude jiné?

Expanze bude masivnější. Chceme, aby se jí věnovali klíčoví lidé ve firmě, nejlepší z nás. Pokud má být expanze úspěšná, musí logistiku řešit náš šéf logistiky a musí se snažit dostat službu na stejnou úroveň jako v Česku. Budeme chtít českou práci vyvážet do Německa. Ne nabírat Němce, to by nedávalo smysl.

HN: Důraz na zapojení klíčových lidí znamená, že už jste v zahraničí narazili?

Jsme v začátcích, ještě není napsaná expanzní kuchařka. Naše pokusy o proniknutí na jiné trhy nejprve vypadaly tak, že jsme přeložili web do angličtiny, napojili se na zahraniční dopravce a dívali se, co se děje. Byla to nejlevnější varianta. Zjistili jsme třeba, že Britové na Alze nejvíc nakupují sekery, hrábě a vidle. Takže jsme vozili hrábě do Británie, což nedávalo smysl, protože za hrábě je příplatek jako za nebezpečné zboží, takže dopravné vyskočilo nahoru a prodávali jsme je se zápornou marží. Proto jsme řešili, co jiného můžeme prodávat. Když se nám povedlo dobře nakoupit počítačové komponenty jako grafické karty nebo procesory, a ty začaly mizet do Německa, zjistili jsme, že jsme tam velice konkurenceschopní.

HN: Bude expanze v Německu znamenat také založení pobočky, jako máte ve Vídni?

Určitě zvažujeme pobočku v nějakém větším městě blíž k hranicím. Třeba Drážďany nebo Mnichov. Mnohem důležitější než pobočka v Německu je ale pro nás obchodní oddělení, marketing či naučit Alzáka německy.

Tomáš Havryluk (37) ◼ Vystudoval softwarové inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Už při škole začal pracovat jako programátor a během doktorandského studia v roce 2007 nastoupil do Alzy. Začínal ve skladu, odkud se vypracoval na pozici místopředsedy představenstva.

◼ Stojí za celým IT obchodu společnosti, vymyslel pro firmu několik inovací, například platební automaty v pobočkách. Řídí také všechny strategické projekty Alzy.

◼ Havryluk je svobodný a bezdětný. Patří mezi vyznavače mixu bojových umění MMA a po práci se chodí šestkrát týdně poprat na tréninky. "Před pár lety jsem se dostal přes krav magu k bojovým sportům a začalo mě to strašně bavit." Potenciál pro Alzu v tomto sportu však nevidí. "Je to levný sport. Potřebujete rukavice za tisícovku, chrániče na zuby za sto korun, trenýrky, tričko a je hotovo. Ani nemáme boty," vysvětluje. Vybavení tedy nakupuje u konkurence. "Měli jsme do této oblasti takový 'výlet', ale nejsme speciálka a nemá smysl to dělat," tvrdí.

◼ Sport mu pomáhá nesklouznout do workoholismu. "Nemám ještě děti, uzurpátora, který by mě tahal z práce. Takže se snažím sám kompenzovat práci sportem."

HN: Postavíte kampaň na něm?

Určitě.

HN: Kolik chcete do "akce Německo" investovat?

Největší investice je v podobě času lidí, kteří by mohli dělat něco jiného. V podstatě chceme svoji českou společnost otočit směrem na Maďarsko, Německo, Rakousko a jakoukoliv jinou zemi. Aby to pro nás bylo zajímavé, chceme se dostat mezi top tři hráče v dané zemi. Pointa není v tom, dostat se do 20 zemí a v každé z nich být pětadvacátý e-shop.

HN: Vyvážet chcete i vlastní logistiku?

Jasně. Myslím, že důležitost lokálního logistického centra bývá často přeceňována. Jestli auto pojede čtyři hodiny nebo osm, není takový rozdíl. Když je veškeré zboží v zaběhnutém logistickém centru, dokážeme ho vyskladnit rychleji, než kdybychom měli část položek v Německu. Problém je mnohem komplexnější než zapíchnout logistickou kostku a obsluhovat Německo z ní. Expanze z Česka je zároveň bezpečná, protože doba doručení je jen jeden z ukazatelů, které zákazníky zajímají. Objednávka může být v Německu druhý den a to je dostačující k tomu, abychom si trh osahali. Mnohem důležitější jsou pak otázky typu, jaké zboží prodávat, za jakou cenu, jaké nabídnout přidané služby − zda prodlouženou záruku, odloženou platbu nebo třeba montáž počítačů na míru. To je typicky produkt, který bychom mohli na Západ vyvážet − goldene tschechische Hände.

HN: Nebojíte se toho, že velcí němečtí obchodníci mohou ve chvíli, kdy pro ně budete třeba kvůli nízkým cenám nepříjemní, tlačit na vaše dodavatele? Vzhledem ke své velikosti mohou mít silné páky.

Pointa není expandovat jen tím, že je člověk nejlevnější. To není taktika, které se držíme. To by byla nekonečná cenová spirála a poslední na trhu zavře a zhasne. Vždy se snažíme vymyslet, jak zkombinovat lidi, proces, know-how a vyrobit z toho přidanou hodnotu, která se zákazníkovi dá prodat. Slevy nejsou to hlavní.

HN: V Česku se však Alza tak prezentuje, sleva a Black Friday jsou snad to první, co člověka napadne.

Určitě jsou součástí byznysu, ale není to ten nosný pilíř.

HN: Jak dlouho jste ochotni v zahraničí prodělávat?

Snažíme se, aby všechno bylo ziskové. Úplně na začátku to nejde, ale od určité velikosti musí. Pokud v Maďarsku děláme miliardu na obratu, musíme se pohybovat kolem černé nuly. Není důvod expandovat krvavě. To je modus operandi Alzy, který řada společností nedodržuje. Investují s vírou, že až budou dostatečně velcí, tak se něco stane, dojde k synergickému efektu a všechno se to překlopí do černých čísel. Ale to se neděje. Naše zkušenost je taková, že čím je byznys větší, tím je těžší udržet efektivitu, protože exponenciálně roste složitost.