Radim Jančura, majitel železničního a autobusového dopravce RegioJet, vede s Českými drahami dvě velké soudní pře. V jedné ve středu prohrál.

Neuspěl se žalobou, v níž požadoval, aby ČD vrátily sedm miliard korun státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Městský soud v Praze ji zamítl, aniž by projednal podstatu − tedy zda národní železniční dopravce získal nedovolenou veřejnou podporu. Podle soudu od uvedeného skutku uplynulo více než deset let, a proto už není možné záležitost řešit.

Jančura versus ČD

2003 Státní organizace České dráhy se dělí na dvě společnosti. Infrastrukturu přebírá Správa železniční dopravní cesty, provoz na ní pak přechází na akciovou společnost České dráhy. Část majetku k údržbě tratí ale dostávají rovněž ČD. 2008 Majetek, který České dráhy nepotřebují k provozování dopravy, převádějí na SŽDC. Původně se odhaduje, že za to dostanou 400 milionů korun, znalec ale určí cenu na 12 miliard. 2010 RegioJet podává stížnost na Evropskou komisi, stát podle Jančurovy firmy poskytl nedovolenou podporu Českým drahám. Protože ale svou stížnost na výzvu nedoplnil, komise ji odložila. RegioJet vysvětluje, že se rozhodl jít cestou soudních sporů v Česku. 2015 Jančura podává žalobu, aby ČD vrátily nedovolenou podporu 7,081 miliardy korun. Zpoždění vysvětluje složitostí znaleckého posudku a nutností ocenění 30 tisíc položek. 2019 Soud žalobu zamítá, nedovolenou podporu lze podle něj zpětně řešit nejvýše deset let. 12 mld. Kč dostaly České dráhy v roce 2008 za majetek, který převedly na SŽDC. 7,08 mld. Kč má podle Radima Jančury vrátit SŽDC jako nedovolenou veřejnou podporu.

Převod majetku

Poslanci v roce 2008 odsouhlasili, že narovnají vztahy na tuzemské železnici. V rámci toho se část majetku drah převedla na SŽDC. Například budovy kolem tratí, ale i majetek související s její údržbou jako depa, dílny či vozidla k opravě kolejí.

Původně měl být převod bezúplatný, protože obě organizace jsou státní. Ke schválení do sněmovny ale šel materiál, kde byla uvedena cena 400 milionů korun.

Ani tato suma však neplatila. Stát nakonec rozhodl, že SŽDC zaplatí drahám za převedený majetek 12 miliard korun.

Proti uvedené transakci protestovali soukromí dopravci. Stěžovali si, že jde o nedovolenou podporu Českých drah, která tak poškozuje konkurenci.

Jančurův RegioJet následně podal i žalobu, v níž požadoval, aby České dráhy uvedených sedm miliard vrátily. Případ začal soud projednávat včera − a zhruba po hodině a půl podnikatelovu žalobu zamítl.

Soudkyně Monika Vacková uvedla, že podle pravidel EU je možné vést řízení o nedovolené podpoře maximálně do deseti let od jejího poskytnutí. "Pokud tato lhůta uplyne, členské státy nemají pravomoc rozhodovat. A to i kdyby ta částka, o kterou tady jde, veřejnou podporou byla," konstatovala soudkyně.