Referendum o svých reformách a dalších změnách může být prostředkem, jak by se francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi podařilo ukončit protesty žlutých vest. Doufá, že to členové hnutí pochopí jako vyslyšené volání po tom, aby lidé měli větší vliv na rozhodování. Už se však objevily varovné hlasy, že všelidové hlasování by mohlo Macronovi srazit vaz.

Referendum by se mělo konat společně s květnovými volbami do Evropského parlamentu, napsal týdeník Le Journal du Dimanche.

Hnutí žlutých vest vzniklo spontánně loni v listopadu na protest proti vysokým cenám pohonných hmot a později i proti nízké kupní síle. Macron požadavkům několikrát ustoupil. Odvolal plánované zdražení benzinu a zvýšil minimální mzdu. Hnutí sice oslabil, demonstrace ale pokračují. V sobotu se bude konat už třinácté kolo protestů.

Macron vedle toho spustil velkou národní debatu, v níž se Francouzi vyjadřují k tématům, jako jsou daně nebo přistěhovalectví. Měla by skončit v březnu. Prezident si myslí, že z ní vzejde několik témat právě pro referendum.

Zatím není jasné, o čem přesně by měli lidé hlasovat. Spekuluje se i o tom, že by rozhodovali o snížení počtu poslanců nebo zkrácení jejich mandátu.