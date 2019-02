O vzdušný prostor nad Českem je nebývalý zájem. Jen loni jím proletělo více než 912 tisíc letadel, také díky jeho výhodné pozici v srdci Evropy.

To představuje meziroční nárůst o sedm procent a trend má v dalších letech pokračovat. Podle prognózy Mezinárodní organizace pro civilní letectví by letos měl letecký provoz celosvětově narůst o pět procent. Rušnější nebe však vyžaduje více řídících letového provozu, kteří musí letadla usměrňovat. Dnes jich v Česku slouží přibližně 230, ale to nemusí do dalších let stačit.

"Máme v podstatě podstav," potvrzuje Dušan Ingeli, personalista z Řízení letového provozu (ŘLP). Státní podnik proto shání nové posily. Jen letos otevře ještě dva kurzy, ze kterých by mohlo vzejít několik desítek nových dispečerů. Problém je, že to není práce pro každého.

Létání v Česku Každý rok více letadel ◼ Loni nad Českou republikou proletělo 912 815 letadel. Nejčastěji šlo o stroje společností Lufthansa, Emirates a Ryanair. Na zdejších letištích loni vzlétlo nebo přistálo 234 769 letadel. Meziročně o 3,5 procenta víc. ◼ Pro srovnání, před 25 lety proletělo nad Českem ročně jen 135 tisíc letadel. ◼ Celkem loni letadla přepravila v českém vzdušném prostoru 135 milionů cestujících. Každý den ho v průměru využilo 2500 letadel. ◼ Rekord padl v červenci, kdy oblaka křižovalo 97 654 letounů. A to i proto, že byla do Česka s ohledem na kapacitní problémy v Německu v létě přesměrována část tamní přepravy. Povolání dispečera ◼ Do výběrových řízení se zpravidla hlásí 350 uchazečů o místo dispečera. Z nich do výcviku postoupí asi 25 adeptů, licenci dispečera získá asi polovina z nich. ◼ Získání licence předchází dvouletý výcvik, po jehož trvání pobírají uchazeči základní plat. Dispečeři s licencí si měsíčně přijdou na 70 až 200 tisíc korun. Pracují 35 hodin v týdnu a střídají se ve směnách. Po dvou hodinách řízení mají povinnou hodinovou přestávku, aby si odpočali od stresu. 70 tisíc korun činní v Česku nástupní plat řídícího letového provozu. Může se však vyšplhat až na 200 tisíc korun.

"Do kurzu se vždy přihlásí kolem 350 lidí. Z nich však do výcviku vybereme jen asi pětadvacet uchazečů," říká Ingeli. Aby se člověk mohl přihlásit, nemusí přitom splňovat mnoho podmínek − stačí mu maturita a trestní bezúhonnost. O to náročnější je ale výběrové řízení.

Až čtvrtina lidí neuspěje při přezkoušení z angličtiny, která je pro komunikaci s piloty nezbytná. "Nejčastěji ale zájemci vypadávají při testech FEAST, tam je úspěšnost kolem 45 procent," říká Ingeli. Tyto testy měří dovednosti potřebné pro práci řídícího provozu: schopnost práce pod stresem, rychlost rozhodování či dodržování pravidel.