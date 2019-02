Zhruba do pěti let by se měla výrazně změnit podoba nejdůležitějšího letiště v Česku. Vedle již dříve oznámeného rozšíření parkovacích domů chce Letiště Praha také významně zvýšit počet budov v areálu. Vznikne zde například nový hotel a také komplex takzvaných inteligen­čních boxů, tedy multifunkčních budov primárně určených pro vývojová či testovací centra, microhuby či sofistikované skladovací kapacity. Počítají s tím rozvojové plány Letiště Praha, které mají HN k dispozici.

Nové multifunkční budovy, které mají vyrůst v jižní části areálu − konkrétně mezi ulicí K Letišti a karlovarskou dálnicí D6 −, ale nemají být ryze administrativní. Důvodem je hlavně prozatím nedostatečná dopravní obslužnost s centrem města, kdy letiště omezuje zejména chybějící vlakové spojení, ale také limity platící na hlavních tazích k terminálům.

Vedle vývojových či testovacích center by tak v nových budovách měla nalézt místo i vybraná zdravotnická zařízení. "Jedná se například o zubní kliniku nebo kliniku plastické chirurgie, které by byly reakcí na stávající trend zájmu zahraničních turistů o zdravotní péči v České republice," sdělil HN mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.

Komplex podle něj vznikne na pozemcích o celkové rozloze 5400 metrů čtverečních a stavět by se mohlo začít už v roce 2022. První krok k zahájení výstavby letiště udělalo na přelomu roku, kdy vypsalo výběrové řízení na právo stavby. Projekt tedy nefinancuje přímo státní podnik, ale vítěz soutěže, který by měl být znám ve druhé polovině letošního roku. Příslušné pozemky bude mít v pronájmu. "V případě, že výběrové řízení bude úspěšné a podaří se najít pro projekt vhodného partnera, bude následovat uzavření smlouvy a v horizontu přibližně tří let zahájení stavby," potvrdil Pacvoň.

Limitem je dopravní spojení

Širší rozvoj letiště, které za loňský rok odbavilo rekordních 16,8 mi­lionu cestujících, brzdí zejména nedostatečné dopravní spojení s centrem města. Výstavba takto zaměřených budov je tedy pro podnik strategicky výhodná − cílem je udržet návštěvníky v areálu a problém s dopravou dále neprohlubovat.