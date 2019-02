Příběh společnosti Gunvor používali odborníci na současné Rusko jako příklad klien­telismu za prezidentství Vladimira Putina. Po jeho nástupu do Kremlu petrohradská firmička obchodující s benzinem vyrostla na třetího největšího světového obchodníka s ropou. Spolumajitel Gunvoru Gennadij Timčenko vždy popíral, že by za úspěchem firmy stálo jeho dávné přátelství s Vladimirem Putinem. Když ale Timčenko musel kvůli západním sankcím svůj podíl prodat, hospodářské výsledky Gunvoru šly dolů. Nyní je podle agentury Bloomberg na prodej. Zájem prý má alžírská společnost Sonatrach.

"Konec jedné epochy, ale dalo se to čekat," napsal na Twitteru ekonomický novinář Alexandr Koljandr. V loňském roce Gunvor vykázal zisk ve výši 162 milionů dolarů (zhruba 3,6 miliardy korun), což znamenalo meziroční pokles o 48 procent. Byl to nejhorší výsledek firmy za posledních sedm let.

Podle agentury Bloomberg současný jediný majitel společnosti Torbjörn Törnqvist hledá poslední rok investora, kterému by část firmy prodal. Sonatrach údajně začal prověřovat finanční zdraví firmy. Prodej ale zatím stoprocentně domluven není.