Drtivá většina v Polsku vyprodukovaného hovězího masa míří do zahraničí. Nejvíce ho odebírá Itálie, na druhém místě je Německo. Týden stará aféra, kterou rozpoutala televize TVN reportáží z malých jatek v Ostrově Mazovském, kde tajně poráželi nemocné a zmrzačené krávy bez dohledu veterináře, znamená pro polské producenty malé peklo. Doposud byli zvyklí na rychlý růst.

Polsko, které si vybudovalo status silného evropského výrobce potravin, tím utrpělo vážnou ránu. Z Česka, Slovenska či Francie přichází rušení objednávek. Češi, kteří jsou devátým největším dovozcem polského hovězího, zavedli hraniční kontroly. Včera ve 28 nákladech s polským masem sice našli jen administrativní závady, ale odebrali vzorky ze tří zásilek. Výsledky má do dvou dnů zveřejnit veterinární správa.

Ceny hovězího masa v Polsku padají, výrobky s možná nezkontrolovaným hovězím vyřadila ze své nabídky polská síť Žabka. "Výrobci mají plné sklady, zemědělci jsou přitlačeni ke zdi, musí prodávat za nízké ceny," řekl v deníku Rzeczpospolita Wieslaw Różański, šéf Unie výrobců a zaměstnanců masného průmyslu.

1,6 miliardy zlotých (zhruba 41 miliard korun) byla hodnota vývozu hovězího z Polska v roce 2018.

Zvláštní delegace Evropské komise bude do pátku prověřovat činnost polské veterinární správy. Nejen jeden zmíněný případ, ale celý systém veterinárního dohledu, protože maso z problematických jatek zamířilo celkem do čtrnácti zemí včetně Turecka. To je třetím největším odběratelem polského hovězího. Loni Polsko vyvezlo 88 procent doma vyprodukovaného hovězího, jehož hodnota byla 1,6 miliardy eur (cca 41 mld. Kč).

K akci se rozhoupaly i polské úřady, dotyčná jatka zavřely a veterinář, který na ně měl dohlížet, byl propuštěn. Zástupci firem z masného průmyslu se ale brání, že případ zdokumentovaný reportéry TVN byl ojedinělý.

Polská média v zásadě opakují tvrzení producentů masa a úřadů o tom, že nejde o chybu systému kontroly. Dokonce tvrdí, že i maso z nemocných či zraněných krav nebylo samo o sobě ničím nakaženo a že podobné aféry se odehrály i v jiných zemích, jako je Francie či Německo. "Pokud budou ceny i nadále klesat stejným tempem, odhadujeme ztráty za rok 2019 na 600 milionů zlotých (3,6 miliardy korun)," řekl deníku Gazeta Wyborcza Jerzy Wierzbicki z Polského společenství producentů masných výrobků.

Autoři reportáže z TVN ovšem v rozhovoru pro Aktuálně.cz naznačili, že problém může být mnohem širší a týkat se může desítek podobných jatek a na ně napojených obchodníků. Navíc úřady prověřují jen produkci ze čtyř dnů, během nichž reportér tajně natáčel zpracování nemocných zvířat. Takže by mohlo jít o relativně velký černý trh a obrovské peníze. I proto má Evropská komise pochybnosti o polském dohledu.