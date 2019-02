Desítky tisíc Čechů si letos budou vyjednávat nové splátky hypoték. Končí jim takzvaná fixace − tedy období, po které měli napevno domluvenou výši splátky. Poslední dva roky úroky výrazně vzrostly, lidé musí počítat i s tím, že budou platit víc. Na lidi s hypotékou to ale bude mít různý dopad. Záleží na tom, kdy a na jak dlouho si pevnou splátku domluvili. Většina klientů však nepocítí růst úroků naplno − především díky konkurenci na trhu a snahám finančních domů udržet si spolehlivé klienty.

Například: "Marže bank u hypoték se dle šetření ČNB mezi bankami v posledních letech citelně snižovaly díky konkurenci na trhu," říká hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Pro klienty je sílící konkurence dobrou zprávou. Česká národní banka už od srpna 2017 zvyšuje klíčovou sazbu, od níž se odvíjejí i úroky půjček na bydlení. Ale ty nyní rostou pomaleji než sazba ČNB a v současnosti jsou ceny hypoték podobné jako před pěti lety. Situace se však změní. "Očekáváme, že na konci letošního roku se průměrné sazby budou pohybovat výše než na konci roku 2014," říká Marian Holub, produktový manažer finanční skupiny Wüstenrot. Boj o klienty tak aspoň částečně zmírňuje tempo, kterým se nové splátky postupně začínají prodražovat.

Češi si sjednávají fixaci nejčastěji na pět let a na jejím konci si mohou relativně snadno úvěr převést k jiné bance. Ty jim dlouhou dobu dávaly v průměru nižší úrokové sazby než stávající banky. "To však od přelomu let 2017 a 2018 dle statistiky České národní banky přestalo platit," říká Jakub Seidler. Úrok pro nové období fixace nyní v průměru vychází levněji pro klienty, kteří se rozhodli zůstat u stávajícího poskytovatele hypotéky.