Svět se střetl s novou realitou. Spojené státy a Rusko si minulý týden vzájemně vypověděly smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Znamená to další zhoršení beztak napjatých americko-ruských vztahů. Pokud přestane po půlroční výpovědní lhůtě platit, což je velice pravděpodobné, může se rozpoutat nové kolo závodů ve zbrojení.

Smlouva o zákazu raket středního a kratšího doletu (INF) byla podepsána v roce 1987 v Moskvě tehdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem a jeho sovětským protějškem Michailem Gorbačovem. Tedy v době, kdy obě velmoci hromadily arzenál jaderných zbraní.

Zmíněná smlouva zakazující ze země odpalované rakety s doletem 500 až 5500 kilometrů znamenala velký pokrok. "Rakety středního a kratšího doletu mají obrovský ničivý účinek a současně jsou schopny zasáhnout cíl velice rychle, využít výhod prvního úderu. Proto Sovětskému svazu tak vadilo rozmístění raket Pershing v západním Německu," říká Michal Smetana ze Střediska bezpečnostní politiky, jež je součástí Fakulty sociálních věd UK.

Další vývoj je podle něj nejasný. Závisí hlavně na tom, jaký postoj zaujmou USA k vývoji a výrobě dalších zbrojních systémů. "Spojeným státům nejde primárně o vztah k Rusku, nýbrž k Číně," podotýká Smetana. A jak dodává, stejně tak bude důležitá ruská reakce.

Kongres USA víc peněz asi nedá

Rusko doufá, že Spojené státy se v dohledné době do vývoje a výroby nových zbrojních systémů nepustí. Bylo by to pro ně velice nákladné.

"Americké zbrojní programy jsou průhledné. Ani v rozpočtu Pentagonu, ani v jiných oficiálních dokumentech se s vývojem balistických střel středního doletu nepočítá," uvádí v listu Kommersant ruský expert na zbrojní problematiku Andrej Baklickij.

Američané by podle něj mohli rakety Tomahawk (s dosahem až 2500 kilometrů) umístěné na ponorkách přizpůsobit k odpalování na souši, ale pravděpodobně ani s tím nebudou pospíchat. Demokraté, kteří po posledních kongresových volbách kontrolují Sněmovnu reprezentantů (dolní komoru Kongresu), nejenže nehodlají dávat peníze na nové zbrojní programy, ale dokonce chtějí omezit ty dosavadní.