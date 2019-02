Získat v Česku povolení pro výstavbu bytového domu či dálnice trvá enormně dlouho. V Praze zabere developerovi přenesení jeho projektu z papíru do reality zpravidla více času, než kolik potřebuje žák základní školy na vystudování devítiletky. Podle studie Doing Business, kterou každoročně sestavuje Světová banka, patří Česko k zemím, kde je povolování vůbec nejsložitější. Změnit to má nový stavební zákon, jehož návrh dokončilo ministerstvo pro místní rozvoj a minulý týden ho odeslalo k připomínkám. Dotkl by se nejen velkých developerů, ale i lidí, kteří si chtějí postavit dům. "Mohl by platit od 1. ledna 2021," řekla HN mluvčí ministerstva Veronika Vároši.

Zákon má přinést několik klíčových změn. Díky němu by povolovací proces neměl trvat déle než rok. V ideálním případě úředníci rozhodnou už do 59 dní.

Kdo chce dnes stavět bytový dům, obchodní centrum či třeba silnici, musí získat až šedesát razítek od dotčených orgánů a následně absolvovat tři fáze povolovacího řízení. Postupně musí získat kladné posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí a nakonec stavební povolení.

Od roku 2021 zcela odpadne martyrium s razítky, postačí pouze žádost o stavební povolení − vše obstará stavební úřad. Ten bude mít nově navíc povinnost poskytovat každému, kdo o to požádá, předběžné informace, zda a za jakých podmínek lze stavbu postavit. Stavitel díky tomu bude dopředu vědět, jaké podklady bude úřad vyžadovat, jaký okruh účastníků se bude na povolovacím procesu podílet. A jakým způsobem by měl vypracovat stavební dokumentaci. Všechny žádosti následně bude možné podávat elektronicky.