Podpora technologických inovací je v Evropské unii na vzestupu. Členské státy se novátorským firmám snaží usnadnit komunikaci s centrálními bankami a dalšími dohledovými orgány a vysvětlovat tradičně složitou regulaci. Chtějí si tak zajistit co největší podíl na rychle rostoucím a celosvětově perspektivním odvětví.

Usnadnit komunikaci novátorských firem s centrálními bankami mají takzvané inovační huby. Ty už fungují ve 21 z 28 zemí Evropské unie. Pětice států pak podle společné zprávy evropských dohledových orgánů zavedla i "vyšší" formu podpory − takzvané regulatorní sandboxy. Jde o chráněný prostor, v němž společnosti zaměřené na finanční technologie testují své produkty a služby pod dohledem regulátora. Start-upy díky tomu mohou vyzkoušet novinky ještě dřív, než k tomu získají potřebnou licenci. Centrálním bankám to zase pomáhá lépe pochopit inovace a s nimi spojená rizika pro finanční trh.

Česká republika podobné nástroje na podporu inovací zatím nemá. A to je podle České fintech asociace i zástupců tradičního bankovního odvětví chyba. Hrozí totiž, že se inovátoři Česku vyhnou a zakotví v jiných zemích, které jsou novinkám ve finančním sektoru více nakloněny.

To by byla pro Česko velká ztráta. Fintech odvětví, propojující finanční trh s moderními technologiemi, v posledních letech rychle roste. V roce 2017 dosáhly investice do této oblasti celosvětově 40 miliard dolarů. Loni tuto metu překonaly už v pololetí. Tržní kapitalizace americké společnosti PayPal, která bývá považována za jednu z prvních a nejvýznamnějších fintech firem světa, v roce 2018 přesáhla 100 miliard dolarů.

Neztrácet čas

Podle fintech společností by zavedení sandboxů v Česku umožnilo tuzemským start-upům přicházet s novými produkty mnohem rychleji, než je tomu nyní.

Například firma Spendee, která provozuje jednu z nejvyužívanějších aplikací pro zprávu osobních financí v Česku, by sandbox, pokud by už v Česku fungoval, ráda využila při zavádění takzvané platební iniciace. To je služba, díky níž by uživatelé aplikace mohli zadávat platby přímo v ní, aniž by se museli přihlašovat k internetovému bankovnictví své banky. Start-up k tomu ale potřebuje získat speciální licence od České národní banky. "Než licenčním řízením projdeme, vyzkoušeli bychom si některé funkce, například převody peněz mezi klienty," popisuje, v čem by mohl sandbox pomoci, spoluzakladatel Spendee Jakub Sechter. Tím by podle něj firma ušetřila spoustu času, který jí dosud neproduktivně utíkal. "Mohlo by jít o celé měsíce," dodává Sechter s tím, že vyřizování podobného povolení k poskytování informací o účtech klientů jim loni trvalo deset měsíců.

Jak moc mohou být sandboxy užitečné, ukazuje i příklad Velké Británie, která je v této oblasti v Evropě průkopníkem. Testovat je začala už v roce 2016 a podle tamního finančního kontrolního úřadu se novinka osvědčila. Devadesát procent společností, které se zapojily do historicky prvního vyhlášeného sandboxu v Británii, se na trhu uchytilo. "Mnoho účastníků v důsledku zapojení do sandboxu snadněji získalo peníze na svůj rozvoj," upozornil nedávno ředitel pro strategii a soutěž Financial Conduct Authority Christopher Woolard.