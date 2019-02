Martina Kafková z Týna nad Vltavou trpí od 27 let roztroušenou sklerózou. Nemoc se jí po 24 letech zhoršila natolik, že je odkázána na invalidní vozík a pomoc ostatních. Podle jejích slov jí pomáhá inhalace léčebného konopí. Za to by v lékárně dala třicet tisíc měsíčně. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) ale odmítá konopí proplácet a nabízí i přes doporučení její lékařky jiné druhy léčby. Ty Kafkové podle jejích slov nepomáhají, i když jsou výrazně dražší.