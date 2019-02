Koncem minulého týdne Andrej Babiš prohlásil, že zvažuje zvýšení některých daní, protože "rozpočet není nafukovací". Začátkem tohoto týdne už ale vykřikoval, že to jsou dezinformace, že novináři všechno překroutili, jen straší lidi a on že zvyšovat daně nebude. Pročpak pan premiér de facto popírá sám sebe? Je to nejspíš docela prosté. Uvědomil si, že jakékoli zvyšování daní bourá jeho základní mytologický příběh, spočívající v tvrzení, že lze dát všechno všem. Což v důsledcích ohrožuje i jeho samotného.

Andrej Babiš se před šesti lety postavil do pozice jakéhosi moderního šamana, který nabídl české společnosti zázrak: na jednu stranu sníží daně a na stranu druhou bude sociální až na půdu. Nebude ani vlevo, ani vpravo, prostě bude pro všechny. Jako správný šaman měl samozřejmě po ruce zaklínadla. Kratší: "Když se nebude krást, bude líp." V delší verzi pak zhruba: "Zbavíme-li se zlodějů, hydry, matrixu a Kalouska, bude to zas krásná země, země česká, domov můj." Současně šaman Babiš vztyčil totemy jako EET, kontrolní hlášení, reverse charge, zajišťovací příkazy. Tančil kolem nich, zaklínal daňovou kobru. A pochopitelně rozdával věřícím kdeco: zvyšoval důchody, snížil některé daně, nabízel jízdenky skoro zadarmo… Velká část společnosti na tenhle svůdný šamanismus skočila.

Jenže teď se ukazuje, že šamanistický rituál "všechno všem" fungoval jen za dobrého ekonomického počasí. Zvolna se začíná zatahovat a pomalu není kde brát. Což je pro Babiše problém. Nejhorší, co se může šamanovi jakéhokoli typu přihodit, je totiž to, že je odhalen jako hochštapler, který balamutil lid. V primitivnějších společnostech bývá trestem smrt doslovná, ve společnostech moderních smrt politická. Což je zřejmě to, co Babiš − jak lze soudit z jeho popuzené reakce − nyní v dáli zahlédl.