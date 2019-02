Realitky dnes už nenabízí jen zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitostí. Čtyři největší sítě realitních kanceláří v tuzemsku navázaly obchodní partnerství se zavedenými společnostmi finančních poradců a vzájemně si dohazují klienty. Lidé tak dnes na jejich pobočkách najdou jak specialisty na reality, tak na hypotéky nebo pojištění.

S novinkou přišel RE/Max. Všechny pobočky realitních kanceláří této značky budou nabízet i zprostředkování hypotéky. RE/Max loni prodal v Česku nemovitosti v hodnotě přesahující 18 miliard korun. Realitka chce aspoň část svých prodejů zajistit hypotékou skrze svou novou značku RX Finance.

"Chceme klientům nabídnout ucelenou službu pod jednou střechou," uvedl David Krajný, prezident RE/Max ČR. "Díky tomu, že budeme hypotéky obsluhovat z naší firmy, zůstaneme s klienty v kontaktu a budeme schopni reagovat na jejich potřeby či nové životní situace," dodal Krajný. Realitka zakládá novou značku se společností Hypodům, jejímž společníkem je Milan Roček, který je zároveň předsedou představenstva společnosti Hyposervis.

Dvě firmy pod jednou střechou

Dalším příkladem je síť realitních kanceláří Next Reality. Ta od letoška zahájila spolupráci se společností Partners Financial Services − lídrem v oblasti poskytování finančního poradenství. "Toto partnerství vzniká za účelem posílení obchodních aktivit obou firem a další expanze v rámci Česka," uvedla v prohlášení Next Reality.

Princip je stejný jako u RE/Maxu. Ve vybraných franšízových pobočkách, které ponesou název Next Reality Partner, lidé najdou na jednom místě realitní makléře i finanční poradce. Firmy sice budou fungovat odděleně, ale ve svých obchodních aktivitách se budou vzájemně podporovat. "S realitním trhem máme synergii, na druhou stranu jsme nikdy nechtěli, aby se naši poradci přímo zabývali realitami," vysvětlil generální ředitel Partners Petr Borkovec.

Next Reality vyzdvihuje, že svým klientům bude moct nově poradit i s tím, kam investovat peníze získané z prodeje nemovitosti. A na poradce z Partners odkáže i ty, kteří naopak bydlení kupují. "Našim klientům budeme moci nabídnout komplexní službu − kromě nákupu nemovitosti jim takto propojený systém zajistí i financování a pojištění jejich nemovitosti," prohlásil Robert Hanzl, generální ředitel Next Reality.

Projekt obou společností počítá v tuzemsku se 120 působišti, přičemž nejméně 20 nových poboček by mělo vzniknout v průběhu letošního roku.