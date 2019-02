Osmiúhelníková klec z plastového pletiva o průměru devět metrů a v ní dva soupeřící muži nebo dvě soupeřící ženy jsou v podstatě moderní obdobou gladiátorských her. Novým zápolením v cirku, prakticky bez omezení pravidel. Adrenalin zápasníků − fighterů − je na maximu, diváci lační po tvrdých úderech nebo důmyslných chvatech. Kdyby šlo o box, nabízí se jen omezené množství útoků. Kdyby šlo o taekwondo, wu-šu, sambo, judo a další jednotlivé bojové sporty, nebude variant toho, jak se dva protivníci mohou v oktagonu střetnout, tolik, jako když se vše namixuje dohromady. Pestrost, kterou je možné v kleci vidět, je asi nejatraktivnějším prvkem celého odvětví smíšených bojových umění (MMA).

Z dříve garážových bitek se v posledních letech stala mainstremová zábava a stále víc jí rozumí i Češi. Důkazem toho může být akce americké organizace a největší a nejsledovanější světové série Ultimate Fighting Championship (UFC) v pražské O2 areně. Pár dnů po zahájení prodeje byly vstupenky vyprodány. A to jen několik týdnů poté, kdy jiná domácí akce MMA, organizovaná pod značkou XFN, dokázala totéž. Dlouhodobě úspěšná je pak i další domácí série Oktagon.

Chybí spolupráce a podpora

"MMA je teď v Česku na historickém vrcholu," je přesvědčena legenda zápolení v kleci a dnes trenér a provozovatel centra specializovaného na bojové sporty Josef Král. Přezdívá se mu Gorila a po tomto primátovi také pojmenoval své nedávno otevřené středisko MMA v pražské Libni.

Jeho cesta k surovým soubojům a následné působení v nich dobře ilustrují vývoj tohoto sportu u nás. "Dlouhé roky jsem dělal moderní pětiboj, byl jsem v reprezentaci, šel jsem na vojnu, po níž jsem měl dostat smlouvu v Dukle, ale nepodařilo se mi to. Na vojně jsem ale byl v partě se zápasníky a celkem mě to chytlo. Šlo o klasický řecko-římský zápas. Pak jsem začal pokukovat po MMA, pro mě atraktivnějším. To mohlo být kolem roku 2006, kdy se tady začaly konat první organizované zápasy a akce a já se jich začal pozvolna účastnit," vzpomíná Král.

Sice prý pořád musí vysvětlovat lidem, co že to vlastně dělá, co to to MMA vůbec je, ale už jen občas. "Před pěti lety jsem to musel vysvětlovat úplně každému," poznamenává.

Smíšená bojová umění neboli MMA Svébytná disciplína kombinující prvky řady tradičnějších bojových sportů jako boxu, řeckořímského zápasu, wrestlingu a dalších. Jde o full contact souboj dvou zápasníků, kde povinné – a zároveň jediné povolené – chrániče jsou suspenzor, chránič zubů a rukavice. Současnou podobu MMA vtělila světu akce UFC 1 a její další pokračování. "Jednička" se konala v Denveru v Coloradu v listopadu 1993. Minulost a současnost ◼ Různé mixy bojových sportů v jednom souboji bez pravidel nebo s některými limity se ve světě začaly objevovat už na počátku 20. století, zejména ve východoasijských zemích. Za nejbližšího předchůdce dnešního MMA je pak považováno vale tudo, které na základě jiu-jitsu získávalo popularitu především v druhé polovině 20. století v Brazílii. O propagaci tohoto stylu a těchto klání se starala vlivná rodina Gracieových. Právě oni představili bojové galavečery ve Spojených státech a stáli u zrodu nového globálního kultu. ◼ Lídrem celého odvětví je dnes Ultimate Fighting Championship (UFC). Společnost, která sídlí v Las Vegas, postupně skupovala a fúzovala další úspěšné promotéry podobných galavečerů. Mimo USA má MMA silné postavení také například v Rusku nebo Japonsku, kde operují organizace Fight Nights Global, resp. Rizin. Sport je od roku 2012 celosvětově zastřešován mezinárodní federací IMMAF, která má na starosti především amatéry. Charakteristika a pravidla boje ◼ Zápasy, v nichž jde o titul, trvají zpravidla pět kol po třech minutách, jiná klání většinou tři kola po třech minutách. Soupeří se v uzavřené kleci. Zápasníci se řadí do různých váhových kategorií, v rámci nichž se utkávají. Pravidla jednotlivých organizací jsou v detailech různá, ale většinou je průřezově zapovězeno: útočit kolenem na hlavu soupeře, pokud leží na zemi, udeřit temeno jeho hlavy nebo páteř, kousat, škrábat, tahat za vlasy nebo škrtit krk v dlaních. ◼ V základu se bojovnické styly MMA dělí na tzv. strikery, wrestlery a groundfightery. Striker bojuje v postoji a jeho ambicí je soupeře údery a kopy vyřadit. Wrestler se snaží soupeře porazit na zem a dobít na zemi. Groundfighter přenáší boj tlakem k zemi a tam se snaží soka především různými chvaty donutit se vzdát. MMA v Česku ◼ První oficiálnější formování MMA komunity v Česku se událo na začátku milénia. Začaly vznikat kluby, amatérské ligy i první galavečery určené pro profesionály. V současnosti jsou v tuzemsku nejaktivnější promotérské organizace XFN a Oktagon, ty pořádají série galavečerů, exhibicí a lig. V minulosti byla silnou společností také GFC. Na amatérské úrovni jsou zastřešujícími organizacemi Český svaz MMA a Česká asociace smíšených bojových sportů.

Změna je podle jeho slov vidět i v tom, kdo dnes zápasí. "Mladí kluci, kteří dnes ten sport zkouší, jsou každý jiný. Někdo se chce vyloženě porvat, ale někdo je flegmatik a baví ho to kvůli taktice, někdo chce být profík, někdo se tím chce jen bavit. Dřív se lidé v MMA rekrutovali v podstatě jen z řad takových těch opravdových rváčů, kterým v hlavě občas něco sepne, anebo spíš naopak nesepne, ač by asi mělo," vysvětluje Král.

"Gorilu" ale mrzí jedna věc. Že na vlně zájmu o tento sport nepostupují promotéři a organizátoři různých akcí systematičtěji a víc nespolupracují. Chybí také silnější podpora svazu − ostatně v Česku existují dva a do jisté míry si také konkurují: Český svaz MMA a Česká asociace smíšených bojových umění.

Sport sám pak není příliš centrálně organizovaný, neví se ani, kolik lidí se tady MMA vlastně věnuje. Odhadem to může být až několik tisíc zápasníků, přesná čísla ale nejsou. Sáhnout si na dotace z veřejných zdrojů je proto obtížné.