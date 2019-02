Když se minulý týden setkali na Pražském hradě nejvyšší ústavní činitelé, přišla řeč také na jedno důležité téma, o kterém dosud nikdo z účastníků nemluvil. Podle informací HN prezident Miloš Zeman naléhal na ministra obrany Lubomíra Metnara, aby armáda nestahovala své lidi z pozorovatelské mise na egyptsko-izraelské hranici na Sinaji, kde využívá i jeden ze čtyř letounů CASA. Ty armáda potřebuje také jinde. Hojně je využívá zejména v tuzemsku.

"Prezident vysvětloval, že mu na této misi velmi záleží a považoval by za hodně špatné, kdybychom toto místo opustili," sdělil jeden z účastníků setkání, který si nepřál být jmenován.

Že se o tomto problému mluvilo, potvrdil v pondělí i mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Zároveň přiznal, že obrana skutečně zvažovala odchod.

"V minulosti se vedly debaty, zda si vzhledem k omezenému počtu letounů CASA i leteckého personálu nemáme dát v této misi pauzu," řekl Pejšek s tím, že kdyby ale Češi odešli, někdo by je vystřídal a těžko by se vraceli.

Podle jeho slov prý nešlo ze strany ministerstva o to, že by vyhovělo Zemanovu přání. "Vyhodnotila se pro a proti a bylo rozhodnuto, že jsme schopni i s letadlem na Sinaji zůstat do konce roku 2020, jak máme parlamentem schváleno," uvedl mluvčí. Tuto misi označil za prestižní i přínosnou, protože na dvacet českých vojáků zažívá výcvik ve specifických podmínkách.