Skvělé, že si Andrej Babiš vzpomněl na živnostníky. Slibuje jim hory doly. Paušální odvody pro ty s obratem do jednoho milionu, snížení množství kontrol na pět, možnost najít všechny informace na jednom místě, zjednodušení získávání stavebního povolení. Má to "jenom" tři háčky.

Zaprvé: Babiš mohl administrativní zátěž, která ho nyní tak děsí, řešit už dávno. Čtyři roky byl ministrem financí, rok premiérem. Výsledek? Podle studie Paying Taxes Světové banky potřebuje průměrná zdejší firma na splnění všech daňových povinností 246 hodin. Hůř jsou na tom v unii jen Maďaři, Poláci a Bulhaři. V Estonsku stačí 50 hodin, v Rakousku 131. Jako perličku uveďme, že zatímco moderní technologie všude ve světě dobu nutnou pro splnění daňových povinností vůči státu zkracují, Babiš je využil opačným směrem − dle Světové banky protáhlo zavedení EET dobu o 14 hodin. A pokud jde o další Babišem zmiňovanou záležitost, stavební povolení, je to ještě horší. Jeho získání v Česku trvá 246 dní, skoro dvakrát déle než v průměrně vyspělé zemi OECD. Kdepak byl pan premiér posledních pět let, že to zjistil až nyní?

Zadruhé: Babiš se svým "balíčkem pro živnostníky" vykrádá program ODS. Ta ve Vyšehradské deklaraci z roku 2017 píše, že požaduje "zavedení paušální daně pro neplátce DPH − princip zaplať a podnikej bez dalších kontrol". Což je prakticky totéž, co teď s velkou slávou oznamuje Babiš. Podobně Babišův slib, že živnostníci "najdou vše na jednom místě", je prakticky identický s předloňským požadavkem ODS na zavedení systému "všechno v jedněch dveřích" pro vyřízení všech běžných záležitostí.

Zatřetí: když Babiš mluví maximálně o pěti kontrolách, těžko říci, jak toho chce dosáhnout, když nyní je institucí, které živnostníky kontrolují, zhruba patnáct.

Sečteno: Andrej Babiš se chlubí nápady, které nejsou jeho, dělá přednost z odstranění toho, co sám způsobil či dosud ignoroval, a někdy slibuje možná až nesplnitelné. Navržené změny jsou ale v každém případě pozitivní, a pokud se díky nim živnostníkům uleví, bude to jen dobře − ať už je nakonec prosadí kdokoliv.