Před několika lety se zdálo, že zpeněžit volný pokoj či volné sedadlo v autě je to nejjednodušší na světě. Řada lidí podlehla euforii, že toto takzvané podnikání je bez rizika a má jenom výhody. Systém, kterému se říkalo podnikání budoucnosti, ovšem nemohl vydržet navěky.

Zejména ne ve chvíli, kdy se ukázalo, že na něm skutečně vydělává hlavně digitální platforma se sídlem v některém z daňových rájů, jež poptávku a nabídku zprostředkovává. Ve chvíli, kdy se ze sdílení stala masová záležitost, je realitou také snaha o regulaci. A protože domluva s finančně silným zprostředkovatelem se ukázala jako téměř nemožná, přišla na řadu regulace prostřednictvím daní, před nimiž, jak říká přísloví, nikdo neuteče.

Nutno říci, že této regulace se tuzemský finanční úřad chopil s radostí. Kdo by čekal nějakou speciální úpravu pro příležitostné výdělky typu paušální daně, mýlil by se. Sdílení je podnikáním se vším všudy a jako takové musí být náležitě potrestáno papírováním. O tom, že ho rozhodně není málo, pravidelně informuje třeba zpráva Světové banky a společnost PricewaterhouseCoopers, podle níž jsou české firmy za rok 2018 čtvrté v Evropě, co se týká času, jejž stráví vyplňováním všech papírů, které se týkají daní. Čtvrté nejhorší, abychom upřesnili, horší je to už jen v Maďarsku, Polsku a Bulharsku. Pozitivně nevyznívá ani Index byrokracie, jehož autoři se zaměřili na všechny povinnosti dané státem a jeho institucemi, které má typická malá česká firma během jednoho roku provozu. Spočítaných 233 hodin znamená 30 dní strávených papírováním, jehož reálná potřeba pro kohokoliv je diskutabilní.

To, že pronajímatelé pokojů a příležitostní taxikáři zřejmě neměli v úmyslu strávit život papírováním, lze lehce odhadnout. Jenže když se člověk podívá do metodiky finanční správy, co přesně požaduje po podnikatelích, kteří spolupracují s firmami typu Uber, Airbnb či Booking, je jasné, že papírování bude nyní důležitá složka jejich života.