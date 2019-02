Když je člověku patnáct let, tak se na pochvaly dospělých, jak je hodný, dívá s velkým podezřením. Když je patnáct let firmě, která si ve své oblasti dělá, co chce, tak její management při pochvale, jak firma sama sebe omezuje, musí skřípat zuby.

Není známo duševní rozpoložení manažerů Facebooku při čtení pondělní zprávy Evropské komise o tom, že spolu s dalšími sociálními sítěmi a IT firmami zlepšují vymazávání obsahu, který vyvolává nenávist.

Technologické firmy nyní dokážou vymazat 71,7 procenta takového obsahu do 24 hodin od upozornění. Facebook a YouTube za rok 2018 udělaly podle komise největší pokrok.

Facebook ze všech technologických firem nyní asi nejvíc cítí horký dech regulace − a to nejen v Evropě, kde před dvěma týdny absolvovala usmívací a vysvětlovací turné dvojka firmy Sheryl Sandbergová, ale i doma v USA. Naposledy minulý týden poslal zakladateli a šéfovi firmy dopis senátor Mark Warner, sám bývalý manažer a investor v telekomunikačních firmách, vyzývající Marka Zuckerberga, aby objasnil praktiky své firmy při získávání dat klientů prostřednictvím třetích subjektů.

Na americké firmy může nejvíce zabrat americká legislativa. To by ovšem bylo možné tehdy, kdyby senátoři a kongresmani chápali, co sociální sítě jsou. Jak ukázalo loňské slyšení Zuckerberga v Senátu, mají s tím jisté potíže.

Dosavadní dědictví Facebooku v politice a liberální demokracii totiž není právě ukázkové. Sociální síť přinesla hlasitější debatu o omezení svobody slova na internetu (viz v Česku halas kolem názoru Václava Klause mladšího) a vyostření politické rétoriky, a tím pádem i politiky v demokratických zemích. Uživatelé Facebooku se naučili žít v bublinách svých názorových přátel a přestávají umět nejen naslouchat, ale i argumentovat proti někomu, kdo jejich názor právě nesdílí. Původní záměr (nebo to byla jen PR strategie?), že prostřednictvím sociální sítě spolu lidé budou víc komunikovat a lépe se chápat, se nějak vytrácí.