Hospodářské noviny nedávno zmapovaly situaci kolem vzniku další v řadě důchodových komisí. To, že vláda měla komisi ustavit již dávno, je celkem drobnost. Na reformu s velkým "R" je totiž pozdě historicky. Nová komise si tak nejspíše bude povídat jen o dílčích parametrických změnách. Jenže ty mohl vládnoucí tandem nechat propočítat, navrhnout a zavést i bez komise už dávno. Navíc i nová komise bude asi muset pracovat na základě dojmů, bez kvalitní opory empirických analýz a výzkumů.

Na zásadní důchodovou reformu, která by nás finančně připravila na rychlé demografické stárnutí, je již pozdě. Laicky řečeno, peníze se projedly, čas promrhal. Chybějící silný kapitálový (spořicí) pilíř by sice ve vzdálené budoucnosti umožnil, aby celkové úspory na stáří snadněji dýchaly v rytmu demografických fluktuací, jenomže náš problém je demografické stárnutí. Zavedení dalšího spořicího pilíře nás již nespasí. Dominantní část zajištění ve stáří tak v budoucnu ponese stávající systém průběžného financování důchodů (Pay-As-You-Go = PAYG), potažmo veřejné rozpočty.

V PAYG systému poroste potřeba bránit pádu rostoucího počtu důchodců do chudoby. To bude systém tlačit k minimálnímu rovnému důchodu. Bude se snižovat zásluhovost důchodů, tedy vazba mezi tím, co člověk kdysi do systému odvedl a jak vysoký dostane důchod. Tento tlak se projevil již při posledním zvýšení důchodů. Tváří v tvář nesmlouvavé finanční realitě nakonec tiše či obezličkou ustoupí i nález Ústavního soudu z roku 2010 o nepodkročitelné míře zásluhovosti PAYG důchodů.

Zdrojem problémů nebude jen před lety zastavené zvyšování zákonného věku odchodu do důchodu na 65 letech, zvýšené tempo valorizací a další slíbené navyšování důchodů. Připomeňme, že veřejné finance, ze kterých se důchody platí, už dnes tíží další problémy: v regionálním školství chybí zhruba 40 miliard ročně na platy, rychle porostou náklady zdravotnického systému s tím, jak bude muset pečovat o rostoucí počet starších, a tedy nemocnějších lidí, obrana republiky se dlouho zanedbávala a vedle toho odvody na sociální a zdravotní pojištění s daněmi z příjmů již dnes lidem ukusují polovinu z každé vyplacené koruny.