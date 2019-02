Postavit dům, obchodní centrum nebo třeba silnici trvá v Česku extrémně dlouho. Hlavně kvůli stavebnímu povolení, na které se čeká i deset let. Ministerstvo pro místní rozvoj teď udělalo první krok ke zlepšení. "Poslední lednový den jsme odeslali k připomínkám záměr nového stavebního zákona," prohlásila mluvčí ministerstva Veronika Vároši. K návrhu se nyní budou vyjadřovat další ministerstva, kraje a instituce, kterých se týká.

Změna stavebního práva má být jedním z vůbec největších zásahů do zákonů a předpisů v současnosti. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) slíbila, že dobu stavebního řízení zkrátí maximálně na rok od podání žádosti. Pro připravovaný zákon se mezi stavaři vžilo označení: jeden úřad, jedno razítko, jedna stavba. Cílem vlády je, aby začal platit od roku 2021.

Podle návrhu, který mají HN k dispozici, by povolení výstavby trvalo v ideálním případě jen 59 dní. Jedná se o nejkratší možnou lhůtu, pokud do řízení nezasáhnou soudní spory. I s nimi by však neměl celý proces zabrat déle než rok.