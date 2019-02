Ve třiceti letech bývají sportovci na vrcholu sil a myslí na další úspěchy − poháry, medaile, rekordy. Jiří Tlustý je ale v tomto věku už nějaký čas na penzi. Někdejší vynikající hokejista doplatil na zranění ruky. Nedovolilo mu nejen pokračovat v kariéře v zámořské NHL, s hokejem musel skončit úplně.

Začal žít nový život. A rozhodně se nenudí.

Za devět sezon v NHL si vydělal přes 10 milionů dolarů hrubého, takže by asi už nikdy nic dalšího dělat nemusel. On se ale pustil do podnikání, a to rovnou na několika frontách.

Dnes působí jako seriózní a uvědomělý byznysmen. Dříve přitom míval image excentrické hvězdy, která svými "úlety" plnila stránky bulváru.

Bývalý hráč Kladna, Toronta, Caroliny a New Jersey, který v zámořské hokejové soutěži odkroutil 450 zápasů, je investorem do nemovitostí, má vinný sklep na jižní Moravě a také obchoduje s výživovými doplňky.

"Určitě jsem nepředpokládal, že skončím takhle brzy, plánoval jsem si, že tak do pětatřiceti vydržím," říká Tlustý. Investice si nyní může dovolit: jak sám říká, už od začátku v zámoří ho okolí nutilo myslet na zadní vrátka a on poslechl.

Porsche bylo zbytečné

Vraťme se na začátek jeho působení v NHL. V roce 2006 Tlustého draftuje tradiční kanadský klub Toronto Maple Leafs. A pod křídla si jej bere agentura hokejové legendy Bobbyho Orra. Dnes je v této stáji například i hvězda Edmontonu Oilers Connor McDavid.

"Skvěle se o mě starali, musel jsem se seznamovat se vším, co se hokeje týče, abych rozuměl, co se řeší na tréninku. Další věci za mě řešila agentura. Hned za první vydělané peníze ze smlouvy mě nutili platit si důchodové pojištění, zdravotní pojistky a tak dále. Fungovalo to tak, že jsme si vždycky sedli, dostal jsem na stůl nějaké varianty toho, do čeho konkrétně peníze vložit, a musel jsem se rozhodnout. Už od počátku mi připomínali, že jednou bude s hokejem konec a bude rozumné mít kam sáhnout," popisuje odchovanec kladenského hokeje.

Přidává historku, kdy ovšem uvažoval úplně jinak než v současnosti. "Ve dvaceti jsem si koupil Porsche 911 Turbo, což bylo takové trošku chtivé a zbytečné. Lidi kolem to dost provokovalo. Trenéři a manažeři v klubu to moc nekvitovali," líčí.