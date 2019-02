Když Martin Janeček začátkem listopadu požádal o odvolání z funkce šéfa Generálního finančního ředitelství, nenesl svůj odchod zrovna lehce. Vnímal to jako vynucený krok. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předtím dala veřejně najevo, že ředitel finanční správy nemá její důvěru.

Janeček se v neformálních rozhovorech uklidňoval tím, že s návratem do Českých Budějovic, kde se znovu ujal vedení krajského finančního úřadu, zmizí z širšího povědomí. To se mu ale zatím nesplnilo. Jeho jméno se v médiích skloňuje skoro se stejnou intenzitou jako dříve. Hlavně proto, že i po odchodu z vedení správy vychází najevo, že jeho sveřepost v boji proti daňovým podvodům vyústila občas do nestandardních postupů.

Konkrétně jde o dva případy. Podle deníku MF Dnes si finanční správa za Janečkova vedení platila nejméně jednoho informátora, který pomáhal při odhalování daňových podvodů. Na rozdíl od policie nebo tajných služeb však berní správa nemá pro vydržování informátorů fondy, a tak je údajně platila za zpracování dokumentů a vypracování analýz z veřejných zdrojů. Jeden informátor byl odhalen díky tomu, že měl podle policie vydírat několik podnikatelů.

Na jiný neobvyklý postup finanční správy upozorňují dlouhodobě HN. Za Janečkova působení dostali finanční kontroloři, kteří prověřovali daňové odpočty u firem investujících do výzkumu a vývoje, jednoduchou motivační pobídku − pokud doměříš daň nad určitou úroveň, dostaneš prémii. Finanční správa takový postup nejprve zdráhavě připustila, pak jej ale ministryně Schillerová popřela. Nakonec vazbu mezi doměrkami a odměnami potvrdila Janečkova nástupkyně Tatjana Richterová.

Janeček se k těmto kauzám nechce vyjadřovat, případně odkazuje na mluvčího finanční správy. Tím ovšem přispívá k tomu, že se jeho čtyřleté působení ve funkci ředitele zapíše jako éra nekompromisního postupu finanční správy, kdy berní úředníci brali podnikatele předem jako podezřelé.

Zaujatost v boji proti podvodům nakonec překrývá i Janečkovy pozitivní výsledky. "Už nyní je zjevné, že ve své horlivosti udělala daňová správa docela hodně chyb, které budou ještě stát nějaké peníze. Zcela se tak ztrácí všechny případné pozitivní momenty, které by bylo možno hledat," hodnotí jeho éru prezidentka Komory daňových poradců Petra Pospíšilová.