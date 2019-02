Před 25 lety se na televizních obrazovkách v českých domácnostech objevila Ivana Trumpová a popřála všechno nejlepší první celostátní komerční stanici ve východním bloku. Propagační smyčkou s českými i světovými celebritami zahájila své vysílání televize Nova. Všechny nás naučila, jak se vyrábějí hvězdy, jakou sílu má zpravodajství, kolik peněz se může protočit v reklamě i to, jak bolestivý může být výsledek mezinárodní arbitráže kvůli nedotaženým zákonům.

Příchod Novy byl lekcí z komerčního vysílání v západním střihu. Půl roku před startem se s obavami řešilo, jestli si diváci vůbec zvyknou na přerušování pořadů reklamami. Novináře a politiky zajímalo, zda bude na českém trhu dost producentů, aby mohli Nově dodávat jeden seriál a film za druhým a čelit tak "americkému braku". Odpověď na obě otázky jsme se dozvěděli rychle. Na reklamy si Češi zvykli a filmoví profesionálové začali televizi zajímat až poté, co se diváci nasytili všeho západního, co předtím nebylo snadno dostupné. Nejdřív Dallas, teprve potom Trojana.

Nejsledovanější stanice v zemi si prošla obdobím extrémního úspěchu, kdy ji sledovaly tři čtvrtiny diváků. Intelektuálové ohrnovali nos nad nováckými estrádami, ale jejich názory nebyly obchodně důležité. Faktem je, že Nova drží dosud nepřekonaný rekord sledovanosti zábavního pořadu. Přehlídku krásy Miss desetiletí vidělo v roce 1997 pět milionů lidí. Co by za to dnes dala nejenom jakákoliv stanice včetně Novy, ale i Miss samotná.

Pět let po startu zažila Nova poprvé drsnější období, když ji Vladimír Železný po rozkolu s Američany přestěhoval na Barrandov a v improvizovaných podmínkách se snažil dělat všechno pro udržení sledovanosti.