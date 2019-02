Kolem České televize opět přituhuje. Sněmovna ne a ne schválit zprávy o činnosti a hospodaření za roky 2016 a 2017. Proč je to důležité? Protože když je odmítne, může rychle být po nezávislé televizi veta. Neschválení zpráv znamená pád současné Rady ČT a zvolení rady nové dle představ aktuálních držitelů moci. Pak už zbývá jen krok ke zvolení nového generálního ředitele, který může z televize veřejné služby rychle udělat televizi de facto vládní, jako se to přihodilo v Polsku.

Nenechme se mýlit tím, že na televizi útočí hlavně komunisté a SPD, což formálně nejsou vládní strany. Společně s hnutím ANO tvoří neformální koalici se 115 hlasy ve sněmovně a s Andrejem Babišem sdílejí upřímnou nechuť k nezávislému zpravodajství, publicistice a investigaci. Výmysly poslance KSČM Valenty, že ČT pořádá dehonestační kampaně a je propojená s "nikým nevolenými posthavlistickými strukturami", jsou jen jinou formou výkřiků o "zkorumpované pakáži", kterými Andrej Babiš reagoval na jemu nepříjemná zjištění Reportérů ČT. Zájem komunistů, okamuristů a přinejmenším části anoistů na "zneškodnění" ČT je totožný. Když k tomu připočteme, že minulý týden na TV Barrandov mocně zatroubil k útoku na Českou televizi prezident Miloš Zeman (nejenže vyzval poslance k neschválení zpráv o činnosti ČT a následné výměně managementu, ale dokonce naváděl občany k neplacení koncesionářských poplatků), je zřejmé, že příprava k ofenzivě je v plném proudu.

Zdálo by se, že v cestě naplnění polského a maďarského scénáře stojí sociální demokraté.

Ti si jako jednu z podmínek pro účast v Babišově vládě stanovili nesahat na média veřejné služby a nad aktuálním vývojem se notně ošívají. "Česká televize musí být nezávislá a úkolem nás všech je tu nezávislost chránit," varoval třeba poslanec Roman Sklenák. Otázka je, jestli to bude ČSSD co platné. Programové prohlášení vlády sice obsahuje obecnou formulaci "zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost", ale o (ne)odvolání Rady ČT tam nestojí nic. Babišovi tak formálně nic nebrání, aby se do "operace ČT" pustil. Odpor ČSSD nakonec může být spíš symbolický. Nebo si snad někdo vsadí, že by ČSSD byla ochotná odejít z vlády, kdyby hrozilo, že nezávislost ČT padne? Ale i kdyby se ČSSD rozhodla být zásadová, lepší karty mají v rukou komunisté. Když se rozhodnou situaci vyhrotit a řeknou "buď společně zválcujeme ČT, nebo končíme s podporou vlády", bude Babiš v prekérní situaci. Bez sociálních demokratů se v nejhorším obejde. Bez komunistů ne, na nich je zcela závislý. Sociální demokraté tady opravdu netahají za delší konec…

Co může útoku konsorcia KSČM–SPD–Zeman–Babiš na nezávislost ČT zabránit? Snad jen obava z reakce veřejnosti. Jedna z největších demonstrací po roce 1989 se odehrála právě kvůli obavě z ohrožení nezávislosti ČT. 3. ledna 2001 − v době televizní krize − přišlo na Václavské náměstí 100 000 lidí. Je možné, že i tentokrát by snaha zneškodnit ČT vyvolala demonstrace podobného formátu. Proti tomu by všechny dosavadní protesty proti vládnutí Andreje Babiše a Miloše Zemana byly jen legrácky. Klíčovou otázkou tedy je, jestli něco takového bude chtít Andrej Babiš, i s ohledem na možnou reakci ze zahraničí, riskovat.

Související