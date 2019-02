Stůl Martina Diviše připomíná křídlo letadla. Dlouholetý šéf Kooperativy, který si během kariéry udělal pilotní zkoušky a příležitostně lítá s Českými aeroliniemi, ze své kanceláře šéfoval od loňska hned dvěma pojišťovnám. Teprve se začátkem letošního roku se sloučily.

Zatímco Pojišťovna České spořitelny se zaměřovala pouze na životní pojištění a prodávala jej primárně skrze banku, Kooperativa je univerzální pojišťovnou s vlastní pobočkovou sítí. Obě už roky patří rakouské skupině Vienna Insurance Group (VIG), doposud však fungovaly samostatně. Jejich sloučením tak vzniká největší tuzemská pojišťovna podle předepsaného pojistného. Loni společně vybraly skoro 32 miliard. "Kooperativa je od ledna lídrem trhu, což pro nás znamená obrovskou zodpovědnost," upozorňuje Diviš.

Značka Pojišťovna České spořitelny zanikla. Její klienti přešli k prvnímu lednu pod Kooperativu a podmínky smluv se jim nijak nemění. Navíc mohou využít zhruba 300 poboček Kooperativy, kde bude v dohledné době nově možné sjednat i produkty životního pojištění.

Martin Diviš (45) Absolvoval vysokou školu se zaměřením na ekonomii a marketing, v Kooperativě začal pracovat v roce 1995 jako tiskový mluvčí. Postupně se vypracoval až na jejího šéfa, a to v roce 2008. O deset let později se stal i šéfem Pojišťovny České spořitelny, s níž se Kooperativa k letošnímu lednu spojila. Fúze souvisí s prodloužením spolupráce s bankovním partnerem, kterým je v tuzemsku Česká spořitelna. 32 miliardy korun vybraly v roce 2018 (tedy před dokončením fúze) na pojistném Kooperativa a Pojišťovna České spořitelny podle propočtů České asociace pojišťoven. Společně tak měly necelých 25 procent trhu. Další pojišťovna ze skupiny VIG – Česká podnikatelská pojišťovna – vybrala 9,1 miliardy a její podíl na trhu byl sedm procent.

Úvěry a pojistky na jedné adrese

K rozhodnutí o fúzi došlo v Rakousku a souvisí s prodloužením spolupráce mezi VIG a bankovní skupinou Erste, jejíž českou dcerou je Česká spořitelna, do roku 2033. Součástí je i posílení podpory neživotního pojištění. "Servis z pohledu životního i neživotního pojištění bude nově nabízen z jedné pojišťovny," říká Diviš.

Partnery České spořitelny jsou sfúzované pojišťovny už několik let, spolupráce se však neustále vyvíjí, a to nejen při prodeji v bankovních pobočkách. "V rámci měsíců by měly přijít první produkty, které bude možné sjednat přes internetové bankovnictví České spořitelny s názvem George," říká Diviš.

Užší spolupráce bank a pojišťoven je dlouhodobý trend, její potenciál navíc posiluje to, jak do obchodních modelů promlouvá stále bohatší (a díky počítačům snáze vyhodnotitelné) množství informací o klientech. "Očekáváme, že společně s Českou spořitelnou budeme daleko lépe umět využít data," říká Diviš.