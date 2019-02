Neomezenou dovolenou, kdy si zaměstnanec může vzít volno, na jak dlouho chce, zavedlo v Česku zatím jen málo firem. Rozhodnutí, zda jej poskytovat, záleží jen na nich, zákonnou úpravu k tomu nepotřebují. Nezájem o volno "bez limitu" potvrzují zkušenosti velkých personálních agentur. Firmy, které tento systém zavedly, si jej ale zatím pochvalují.

Odborníci se shodují, že benefit neomezené dovolené může být pro řízení týmu velmi náročný. Systém vyžaduje velkou odpovědnost a disciplínu zaměstnance − podobně jako práce z domova.

Oslovení zaměstnavatelé, kteří neomezenou dovolenou nabízejí, si ji ale pochvalují. Tvrdí, že se zlepšila loajalita podřízených, zvýšil zájem uchazečů o práci a snížila fluktuace. Zaměstnanci možnosti neomezeného volna prý nezneužívají. "Lidé si mohou vzít volno, kdy chtějí, mohou jít na nemocenskou, kdy chtějí, a dostanou sto procent platu," řekl HN obchodní ředitel firmy Smart One Daniel Hlaváček. Ta poskytuje správu počítačů a instaluje wi-fi sítě. Má to ale podmínku. "Firma musí fungovat, to znamená, že zaměstnanci, kteří dovolenou čerpají, musí být zastupitelní," připouští.

TOP 10 benefitů Co zaměstnanci chtějí ◼ 13. plat / 14. plat ◼ Bonusy / prémie ◼ Flexibilní pracovní doba ◼ Dovolená pět týdnů ◼ Dovolená více než pět týdnů ◼ Individuální rozvržení pracovní doby ◼ Možnost občasné práce z domu ◼ Auto i pro soukromé účely ◼ Stravenky ◼ Zdravotní volno

Zdroj: Grafton Recruitment

Benefit nabízí třeba také IT společnost Artin, firma Eyelevel, navrhující značkové prodejny, nebo řada start-upů. Více než rok ho testuje i Direct pojišťovna. Zaměstnanci si podle její HR manažerky Renaty Křivánkové loni průměrně vybrali čtyři volné dny navíc. "Stejně jako předloni, kdy na konci roku běžela testovací fáze neomezeného volna, jej využili lidé hlavně o vánočních svátcích, na které jim třeba nezbyla klasická dovolená," popsala Křivánková.

Reálnější je prosadit týden dovolené navíc

Jako první zavedla neomezenou dovolenou podle časopisu Forbes v roce 1981 brazilská firma Semco. Postupně se benefit rozšířil i do Severní Ameriky, kde ho nabízejí právnické, recruiterské společnosti i technologické firmy často spjaté s kalifornským Silicon Valley. Odůvodňují to tak, že šetří náklady a uspoří i na neproplácení nevyčerpaných dovolených u odcházejících zaměstnanců. Ne každá firma si tento liberální přístup může ale dovolit, těžko si ho lze představit třeba ve výrobě.

Český zákoník práce pojem neomezená dovolená nezná. Říká, že minimální dovolená má být čtyři týdny, které mohou být smlouvou nebo vnitřním předpisem podniku prodlouženy. A žádná právní úprava se podle ministerstva práce v současnosti ani nechystá. Poslanci nyní projednávají návrh na zvýšení minimální výměry dovolené ze čtyř na pět týdnů.

Personalista z agentury ManpowerGroup Jiří Halbrštát je ale k neomezené dovolené v českých podmínkách skeptický. "Důvěra mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nestačí. K tomu je třeba přidat ještě úplně jiný systém hodnocení pracovního výkonu, tedy hodnocení založené na výkonu, a nikoli na odpracovaných hodinách. Na to je nutná změna organizace práce," zdůrazňuje. Větší nároky na celý management jsou podle Halbrštáta první a největší překážkou, která tento systém okamžitě pohřbí.

Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment, jedné z největších personálních agentur na trhu práce, slova svého kolegy potvrzuje. Ani ona si nemyslí, že by v budoucnosti nabídka neomezené dovolené ze strany zaměstnavatelů dramaticky stoupla. Jako reálné spíš vidí to, že odbory na tripartitě prosadí pět týdnů dovolené ze zákona. Grafton Recruitment aktuálně žádného klienta, který by neomezenou dovolenou nabízel, nemá.