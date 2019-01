Před domem ve městě South Bend ve státě Indiana parkuje černý vůz s nezvyklou poznávací značkou. Namísto běžné kombinace čísel a písmen obsahuje český nápis LIDICE budou žít. Tady bydlí Phil Rhoade, sběratel posedlý Lidicemi. Nemá český původ ani nepřišel tragicky o žádného příbuzného. Jeho fascinaci osudem středočeské vesnice, kterou chtěli nacisté vymazat z povrchu zemského i z paměti lidstva, spustil před dvěma desítkami let jediný dolar. Za něj si tehdy na aukci filatelistů od končícího kolegy koupil balík starých dopisních obálek. "Byl to nejdražší dolar mého života, ale zároveň také nejlépe investovaný," usmívá se mohutný vousatý muž, kterému v důchodu dělá společnost vypasený kocour.

Chvála eBaye

Známky sbírá už od osmi let a zajímá se především o období druhé světové války − jeho otec bojoval proti Hitlerovi jako letecký dispečer v Anglii a Francii. "Dobře jsem třeba věděl, kdo byl Heydrich. Jako jediný nacistický vůdce se kromě Hitlera dostal i na známky, byť v podobě posmrtné masky rok po atentátu," vytahuje aršík cenin z protektorátní éry. "Podívejte tady na ten chybotisk v devátém sloupci. Jako by měl na hlavě vajíčko," ukazuje nadšeně jedenasedmdesátiletý muž chybu v tisku, mezi filatelisty i sběrateli bankovek ceněný jev zvyšující unikátnost předmětu.

"Taky jsem věděl, že komunistické Československo vydávalo známky upomínající na zničení Lidic a Ležáků, takže jsem ten příběh vesnice v základních obrysech znal. Ale teprve když se mi v Minnesotě dostala do rukou americká obálka připomínající popravu K. H. Franka, který měl za likvidaci obce zodpovědnost, napadlo mě, že bych mohl udělat sbírku o Lidicích a na filatelistických výstavách ji prezentovat," vzpomíná. Byl to náhlý a nečekaný impuls, do té doby Rhoade nikdy nic nevystavoval. Rozhodnutí zakousnout se sběratelsky do jednoho tématu mu změnilo život.

Nejdřív začal objíždět aukce po celé Americe. Sháněl cokoliv, co mělo s Lidicemi třeba i vzdálenou souvislost. Tak získal například známky z Guyany, na kterých je model Heydrichova mercedesu v době atentátu. "Po USA už mě všichni obchodníci s ceninami znají, a tak mě rovnou oslovují, když se jim něco potenciálně zajímavého dostane do ruky," vypráví ve své pracovně obložené knihami a šanony se známkami, obálkami a pohlednicemi. V budování sbírky mu pomohl i rychlý rozvoj internetu, zejména vznik eBaye. "Bez této služby by moje sbírka neexistovala. Díky ní jsem získal předměty ze třicítky zemí," chválí světovou aukční síň. Každý den na ní kontroluje, jestli se neobjevil další kousek do jeho mozaiky.