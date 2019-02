Pracovní úvazky manažerů nebo IT specialistů se budou v příštích letech čím dál více rozpadat do menších. Jeden člověk bude dělat pro několik firem najednou a firmy budou muset hledat způsob, jak tyto lidi, pracující takzvaně na volné noze, hodnotit. Podle psychologa a headhuntera Marka Navrátila bude navíc náročné vybrat si ty nejlepší. Tedy lidi, kteří budou schopni pracovat samostatně a úkoly zvládat i s neomezenou dovolenou.

HN: Neomezenou dovolenou poskytuje v Česku jen málo firem, proč?

Je rozdíl mezi tradičními firmami a těmi, které akcentují současné trendy. Přece jen, když máte tradičně řízenou firmu nějakého dodavatelského řetězce závislou na vstupech a výstupech, tak prostě nemůžete výrobu plánovat tak, že lidem dáte neomezenou dovolenou. Na druhou stranu jsou povolání, kde je práce víceméně duševní. Firmy začaly zmenšovat kanceláře, jeden stůl sdílí více lidí. Není nic neobvyklého, že obchodníci pracují čtyři dny v terénu a pátý den doma a zpracovávají poznámky z cest. Jsou povolání, kde home office a neomezená dovolená jsou zcela běžné.

HN: Firmy, které neomezenou dovolenou zavedly, si pochvalují, že zaměstnanci si tolik volna ani nevyberou. Funguje u nich vůči firmě nějaký podvědomý závazek?

Mám praktickou zkušenost přímo zevnitř firmy. Poznáte, když je zaměstnanec spokojený a dělá práci, která ho vzrušuje a baví. V prosinci si potom převede dovolenou do dalšího roku. Můžeme si říct, že neměl čas si dovolenou vybrat, ale vlastně ho ta práce tak bavila, že si zvolil místo být na dovolené být v práci.

Marek Navrátil (44) Začínal v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, kde se věnoval vlivu počítačů a nových technologií na člověka a soustředění na práci. Disertační práci obhájil v oboru detekce emocí, vyšetřil desítky odsouzených za násilnou trestnou činnost na detektoru lži. Pracoval jako personální ředitel, nyní se jako headhunter specializuje na pozice vrcholového managementu, především ve výrobních podnicích, obchodu, IT a start-upech. Žije v Praze.

HN: Je to vůbec zdravé?

To je otázka a velké téma, najít work life balance. Je to větší výzva než řídit lidi, kteří pracují vzdáleně, nebo mít celý vzdálený tým. A nemusí to být ani záměr, protože někteří zaměstnavatelé nemají k dispozici prostory a vy pracujete na full time z domova nebo z pláže neustále. Firmy si tyto "digitální nomády" hýčkají, vozí je po atraktivních destinacích, kde jim připravují atraktivní kanceláře s výhledem na moře. Taková budoucnost mi přijde zajímavá ve srovnání s honem za nejlepší zasedačkou a nejlepší kanceláří roku, které jsou si stereotypně víceméně podobné. Protože, a tam asi mířila i vaše otázka, je důležité vybudovat prostředí, kde se lidé cítí dobře, pracují a nepřetěžují se.

HN: Nesvádí ale neomezená dovolená k tomu, pracovat neustále?

Ano, neomezená dovolená se může rovnat neomezené práci. Dovolená je v mnoha oborech vlastně anachronismus, pozůstatek z doby průmyslové revoluce, kdy bylo potřeba fabriku zavřít a nechat všechny lidi odpočívat.