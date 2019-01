Od pondělí se v Evropské unii prodlužují ochranná opatření pro dovoz oceli ze třetích zemí. Evropská komise je provizorně přijala už loni, v lednu jejich platnost prodloužila od 4. února až do roku 2021. Jde o reakci na krok prezidenta Donalda Trumpa, který v březnu 2018 nařídil zvýšit cla pro import oceli na americký trh na 25 procent. Evropští oceláři se tehdy obávali, že by se do Evropy mohlo dostat kolem 13 milionů tun hutních výrobků, které by jinak putovaly do USA.

"Světový trh s ocelí je po loňském zavedení cel v USA v nenormální situaci. Řada zemí zavedla v reakci na americké kroky vlastní cla, takže EU nezbývá než se bránit přílivu oceli z jiných trhů," vítá prodloužení ochrany Daniel Urban, ředitel Ocelářské unie. Podle něj jsou kvóty nastaveny velkoryse a nebudou mít negativní vliv na zákazníky. V Evropě patří mezi kritiky tohoto kroku Bruselu hlavně automobilový průmysl.