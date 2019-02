Stojíte v prodejně u vyskládané zeleniny a přemýšlíte, co uvaříte. Chcete připravit něco zdravého, ale potřetí v týdnu už s polévkou či krůtím masem doma neuspějete. Najednou se přes vás nahne pro rajčata muž, který si je hned pomyslně odškrtne ze seznamu v mobilu a odchází k dalším potravinám. Přesně ví, co chce nakoupit, a tak mu vše trvá jen pár minut. Má totiž aplikaci se zdravými recepty a jasně daný seznam surovin. Po cestě do obchodu si vybral, co bude večer vařit a teď už jen nakupuje vše potřebné.

Mobilní aplikace zaměřené na zdravý životní styl jsou čím dál populárnější. V nabídce internetových obchodů App Store a Google Play je jich více než 300 tisíc a každý den další dvě stovky podle průzkumu IMS Institute for Healthcare Informatics z roku 2017 přibudou.

Uživatelé si aplikace, které mají zlepšit stravovací návyky, nestahují primárně kvůli snížení váhy, jak by se mohlo zdát. "Používám ji jako inspiraci a proto, abych věděl, které ingredience se při přípravě zdravých jídel používají," vysvětluje Martin Kostka, který využívá mobilní aplikaci Fitrecepty již druhým rokem a dodává, že i díky ní udělal ve svém vaření změny. "Chtěl jsem si připravovat pestřejší jídla, což teď dělám. Recepty se líbí i mé mámě, která ale nepoužívá on-line verzi a raději sáhne po knize od tvůrců Fitreceptů," vysvětluje osmatřicetiletý Kostka.

Výsledek za vás hlídá semafor

Ani Denisa Simerská neočekávala, že díky programu ve smartphonu zhubne. "Chtěla jsem se zbavit pocitu nafouklého břicha, únavy po jídle a začít si hlídat skladbu jídel," vysvětluje třiadvacetiletá studentka a dodává, že hubnutí bylo pouze bonus. "Shození pěti kil a zbavení se osmi centimetrů přes boky mě ale samozřejmě potěšilo," usmívá se.

Simerská si do mobilu, stejně jako více než milion lidí, stáhla Kalorické tabulky. Do nich zadala svou výšku, váhu a průměrnou pohybovou aktivitu a program jí vypočítal ideální kalorický příjem. Potom do tabulek začala vyplňovat potraviny a jídla, které během dne zkonzumovala. "Zapisovala jsem hlavně snídaně, svačiny a obědy. Potom jsem podle výpočtu věděla, jestli si odpoledne můžu dovolit třeba nějaký dortík," vysvětluje.

Dodává, že poctivě aplikaci plnila údaji první měsíc a půl. "Nejsem ohledně jídelníčku moc nápaditá, takže teď už vesměs vím, co a v jakém množství bych měla sníst, aby mi semafory vycházely," uvádí Simerská a ukazuje na měřítko, které aplikace využívá, aby uživateli pomocí červené, oranžové nebo zelené barvy jasně ukázala, jestli dodržuje stanovený plán.

Odpůrci tohoto programu vidí problém právě především ve vyplňování všech položek do jídelníčku. Pokud jíte doporučovaných šest pokrmů denně, může vám zadávání trvat opravdu dlouho. Simerská na to má ale jednoduché řešení: "Nejčastěji konzumované potraviny jsem si označila jako oblíbené, takže jsem je nemusela pokaždé dohledávat v rozsáhlém seznamu," vysvětluje. Nyní Kalorické tabulky používá jen tehdy, když zařadí do svého jídelníčku novou potravinu nebo se chce vrátit k pravidelnému režimu. "Teď už totiž mám zhruba představu o tom, co a kdy mám jíst," říká Simerská.

Jak jste "výživově gramotní"?

Odborníci se shodují v tom, že aplikace zaměřené na zdravý životní styl mohou být v mnoha ohledech prospěšné. "Pokud uživateli prostřednictvím jednoduchých rad a tipů postavených na základních výživových principech (sezonnost, lokálnost nebo nezávadnost) pomáhají lépe se orientovat v ohromné nabídce potravin, šetřit čas a energii nebo dávají impulzy k lepším rozhodnutím v zájmu kvality zdraví, vidím je jako pozitivní prostředek," říká Ján Staš z Aliance výživových poradců.

Aplikace by podle něj měla v ideálním případě uživatele učit, proč by měli dané doporučení dodržovat. "Například by jim měla říct: hlídej si minimální příjem omega 3 nenasycených mastných kyselin alespoň dva gramy týdně, které najdeš ve dvou až třech porcích tučných ryb, protože přispívají ke správné funkci mozku, očí nebo nervového a imunitního systému," uvádí příklad Staš. Lidé totiž často i díky jednoduše dostupným poučkám z internetu začínají chápat, jaký je ideální poměr bílkovin, sacharidů a tuků, ale neumějí to převést do vlastního života. "Sami pro sebe vědí, co by měli, ale už nevědí, jak a častokrát ani proč," říká Ján Staš. Pokud nám ale telefon jen něco diktuje a vede nás ke slepému dodržování jakýchsi obecných výživových doporučení bez pochopení širšího kontextu výživy, často to nevede k dlouhodobým pozitivním změnám.

Podle Staše velmi záleží na tom, v jakém stadiu "výživové gramotnosti" se uživatel nachází. "V začátcích jakési optimalizace stravování jsou tato přednastavená pravidla zřejmě ku prospěchu, jelikož vycházejí z obecných výživových doporučení," vysvětluje Staš a dodává, že od jistého bodu se však výživa člověka začíná mnohem více individualizovat a specifikovat dle jeho zdravotního stavu, imunologického profilu či životního rytmu. "V tomto stadiu může být lpění na 'tabulkových pravidlech' spíše na škodu. V tu dobu je lepší vyhledat zkušeného výživového poradce, který podle diagnostických kritérií navrhne další postup," říká Ján Staš.