Dvoudenní spor mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a stavebními firmami o vybudování nového úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic skončil stejně rychle, jako začal. "Dohodli jsme se na řešení a na tom, že uděláme dodatek ke smlouvě," uvedl po včerejším jednání ŘSD se zástupci firem ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Stavba dálnice by neměla nabrat zpoždění a první řidiči by se po ní měli projet v roce 2022.

Konsorcium společností Eurovia, Metrostav a Swietelsky v úterý prohlásilo, že ze stavby odejde. Jako důvod uvedlo, že ŘSD nedalo do pořádku staveniště, které po archeologickém průzkumu zůstalo rozkopané. Stavaři také tvrdili, že jim státní organizace vůbec nedala pokyn k zahájení stavby.

Ředitel ŘSD Jan Kroupa jejich tvrzení odmítl. Podle něj firmy dostaly několik pokynů k výstavbě, které ale ignorovaly. Včera dopoledne proto oznámil, že firmám vypovídá smlouvu. Vyhrocená situace se však po pár hodinách uklidnila.