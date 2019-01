Tvrdý postup českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vůči čínské firmě Huawei otevřel českým politikům dveře ve Washingtonu. Podle několika diplomatických zdrojů vyvolalo předvánoční varování NÚKIB zájem americké vlády. Ta nyní ve světě hledá spojence právě ve sporu o čínskou firmu, vůči níž Washington tento týden zveřejnil nová obvinění. A Česko už na základě varování NÚKIB vyřadilo Huawei z tendru na vybudování daňového portálu za půl miliardy korun.

Aféra Huawei urychlila například termín schůzky mezi českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a jeho americkým kolegou Mikem Pompeem. Setkání se má odehrát během Petříčkovy návštěvy Washingtonu 21. a 22. února. Ministři mají také domluvit konkrétní termín jarní návštěvy premiéra Andreje Babiše v Bílém domě, o níž se také dlouho jedná.

"Kybernetická bezpečnost bude jeden z bodů, který s panem ministrem budu probírat," řekl na dotaz HN ministr Petříček. Potvrdil také, že bude svého kolegu přesvědčovat i tím, že čeští a američtí nejvýše postavení politici se už dlouho nesetkali. "Myslím, že by to přispělo ke zlepšení našich vztahů, pokud by pan premiér dostal pozvání do Bílého domu," řekl ministr.

Představitelé českých úřadů i tajných služeb o důkazech, které vůči Huaweii mají, informovali své americké kolegy. Ti pak projevili velký zájem i o metodiku ochrany vládních úřadů, kterou NÚKIB rozeslal na sto šedesát českých státních institucí.

Mluvčí NÚKIB Radek Holý tvrdí, že na základě varování z prosince poskytli svým partnerům ve spojeneckých zemích v Evropě, v Americe i v Asii "informace v rámci běžné výměny nových zjištění". "Zajímalo je, s jakými argumenty a s jakými informacemi pracujeme, a to, co jsme jim mohli poskytnout, to jsme těm, kteří se zeptali, poskytli. Ale to je naše normální práce," řekl Holý s tím, že k závěru, že je třeba vydat varování, dospěl jeho úřad během podzimu.