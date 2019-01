Nová, v pořadí už pátá důchodová komise si alespoň na první pohled žádné velké cíle neklade. Slovo penzijní reforma je v tuzemské politice, zdá se, naprosto neslušné, stejně jako představa, že se část státního důchodu vyčlení do soukromého spoření. Hlavní úkoly komise jsou proto "jen" dva, a to zajistit stejný důchod těm, kteří mají fyzicky náročné povolání, jež se nedá provozovat do 65 let, a také vyřešit problém nízkých důchodů žen oproti tomu, co pobírají muži. Ve skutečnosti platí, že pokud důchodová komise splní "alespoň" toto, je to více, než by se mohlo zdát.

