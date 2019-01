Donedávna znal ošetřovatelku a zdravotní sestřičku Ingrid Levavasseurovou ve Francii kromě rodiny jen okruh jejích přátel a známých. Nyní chce 31letá rozvedená matka dvou dětí zkusit štěstí v politice. Do květnových voleb do Evropského parlamentu povede devítičlennou kandidátku Shromáždění občanské iniciativy (RIC), jež vzešlo z hnutí žlutých vest. "Musíme přetavit hněv do politického projektu," prohlašuje Levavasseurová.

Hnutí, jehož symbolem se staly žluté vesty pro motoristy, vzniklo loni v listopadu na protest proti vysokým cenám pohonných hmot a později i proti nízké kupní síle části obyvatel. Spontánně se rozšířilo pomocí sociálních sítí a nemá žádné oficiální lídry. Vystupuje za něj ale několik nejviditelnějších osob, které se často objevují v médiích. Jednou z nich je Ingrid Levavasseurová.

Zdravotní sestřička z Normandie obviňuje prezidenta Emmanuela Macrona, že požadavky žlutých vest ignoruje: "Chceme jen, aby nás politici vyslyšeli." Kritizuje pracovní podmínky i nízkou kupní sílu. Tvrdí, že měsíčně pobírá 1250 eur čistého, tedy 32 500 korun. Podle ní je to "malý plat, jenž je nicméně nad sociálními dávkami".

Přední francouzská televize BFM TV jí nabídla, aby se stala její politickou komentátorkou. Levavasseurová to odmítla. Dostala se pod palbu kritiky dalších žlutých vest, které s tím nesouhlasily.

To byl zřejmě první okamžik, kdy se část hnutí obrátila proti ní. Někteří Levavasseurovou dokonce označují za "zrádkyni".