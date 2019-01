Americká Tesla hodlá spustit svoji obří továrnu nedaleko Šanghaje během druhé poloviny příštího roku. Její zakladatel a šéf Elon Musk by si ale měl dát pozor na čínskou konkurenci.

Do vývoje a výroby elektrických aut se tam s vervou pustil 44letý Li Pin, šéf společnosti NIO, jež začínala v listopadu 2014 rovněž v Šanghaji jako technologický start-up. Její prodejní výsledky zatím nejsou velkolepé, experti ale soudí, že není radno ji podceňovat.

"Sním o tom, že pomohu vyřešit dopravní chaos v čínských velkoměstech," svěřil se nedávno Li Pin, který se lámanou angličtinou představuje jako William Li. Ambiciózní podnikatel rád pronáší futuristické řeči, ale podle listu The Wall Street Journal je v jeho vystupování znát určitá nejistota. "Vzniká dojem, že nemá na to, aby se zhostil úlohy technologického mesiáše. Není to žádný Steve Jobs nebo Elon Musk, přesto ale bych ho bral vážně," vyjádřil se jeden investiční bankéř.

Důvodů, proč by se Li neměl podceňovat, je několik. Podařilo se mu získat kapitál ve výši přes dvě miliardy dolarů od významných čínských koncernů, jako jsou Tencent, Baidu, Xiaomi nebo Lenovo. Těší se podpoře ústřední pekingské vlády. Díky ní může jeho firma NIO například využívat výrobních kapacit ve vybraných státních podnicích.

Cynici ho podle listu Neue Zürcher Zeitug považují za muže, kterého vládci v Pekingu pověřili, aby konkuroval americké Tesle a vytvořil jakýsi její "čínský klon".

Li investuje do zakládání nových start-upů, a vytváří tak rozsáhlou technologickou síť.