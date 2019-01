Už je to skoro týden a zatím se nic nestalo. Generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt má hlavu na svém místě. Může ji otočit do stran, zaklonit nebo svěsit, což by v současné situaci možná bylo nejpříhodnější. Při rozhovoru pro Hospodářské noviny ale Fajt zůstává celou dobu vzpřímený.

Proč ten zájem o jeho hlavu? Minulý pátek si Jiří Fajt otevřel deník MF DNES a na titulní straně se dozvěděl, že prezident Miloš Zeman žádá jeho hlavu. Přesněji řečeno, podle listu ministr kultury Antonín Staněk za ČSSD požádal o schůzku s prezidentem. A ten mu prý přednesl návrh: Staněk odvolá Jiřího Fajta, který je dlouhodobě v nemilosti Pražského hradu, a výměnou za to prezident podpoří Staňka u jeho straníků z ČSSD, čímž mu pomůže udržet se v úřadu.

Pražský hrad i ministerstvo kultury popírají, že by o něčem takovém jednaly. Ředitele Národní galerie ale spekulace nepřekvapuje. "Není to poprvé, kdy slyším, že Hrad by se mě rád zbavil," říká Jiří Fajt.

HN: Myslíte, že vás ministr kultury odvolá?

Já nevím. Nemám ponětí.

HN: Vy jste po vydání článku ministrovi kultury ani nezavolal?

Neměli jsme žádný kontakt, předpokládám, že ministr by mě informoval jako prvního. Ale již předešlí ministři mě upozorňovali, že prezident by rád našel způsob, jak mě zbavit funkce, což ze své pozice ze zákona nemůže. Může tak učinit jedině ministr kultury. S Antonínem Staňkem máme korektní a věcné vztahy. Viděli jsme se naposledy před pár týdny, kdy navštívil Národní galerii. O žádném odvolání tehdy řeč nebyla, ani v náznaku.

HN: Takže se tím ani netrápíte?

Co ode mě chcete slyšet, že nemohu spát? Spím docela dobře. Jestli mě někdo chce odvolat, může. V Česku je to nastaveno tak, že mohu letět na hodinu bez udání důvodu. Do této situace jsem vstupoval a takto mohu i skončit. Pokud by se tak stalo, vnímal bych to jako silný signál o pokleslém stavu, ve kterém se nachází naše společnost. Od ministra by mě to překvapilo, od prezidenta nikoliv. Hlava státu se takto konzistentně chová k lidem, kteří jsou vůči ní kritičtí. Nejsem sám.

HN: Vy jste někdy s prezidentem mluvil?

V životě jsme se nesetkali.

HN: Prezident Zeman vás ale kritizuje dlouhodobě. Čím si to vysvětlujete?

Tuto otázku si kladu často. Mohu se nanejvýš dohadovat ze střípků, které porůznu slýchám. Nejspíše to může souviset s výtkami, které jsem vůči Miloši Zemanovi vznášel při první prezidentské volbě. V tisku často čítám, že prezident takové věci neodpouští. Mladá fronta DNES napsala, že ve druhé prezidentské volbě jsem otevřeně podporoval Jiřího Drahoše, ale to si nevybavuji. Samozřejmě jsem ho podporoval, ale čistě soukromě, občansky, nikoliv veřejně. Dále může jít o osobní mstu některých lidí, kterým prezident naslouchá.