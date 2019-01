Nejčastěji si lidé objednávají pomocníky na práci všeho druhu, když je dobrá předpověď počasí. Ani nemusí jít o práci na zahradě, třeba jen o přivrtání poličky či sestavení nábytku. Hodinový manžel Lukáš Klůfa to sice nedokáže vysvětlit, ale přísahá, že to tak je. "Na lidi hrozně působí sluníčko," tvrdí. Je schopný vymalovat, sestavit nábytek, pomoci s kapajícím kohoutkem, naštípat dřevo, zastat práce na zahradě. Vyjíždí k vyklízení objektů, ale i na výměnu žárovky. "Je vidět, že se lidé mají dobře. Volají si mě i na jednoduché práce, které dříve zastali sami, dnes si za ně radši zaplatí," říká.

Vybudoval si síť klientů, kteří se na něj obracejí opakovaně. Je to pro něj klíčové, dávají mu jistotu, že se nějak uživí. Nejvíc práce má v létě, musí si vydělat do zásoby, protože v lednu a kolem Vánoc se lidé neozývají skoro vůbec. Jako hodinový manžel se živí už devět let. V minulém roce musel zákazníky odmítat, vše by nestihl. Nejvíc pracuje pro vdovy, často ho ale volají mladí lidé, kteří třeba nikdy nevyměňovali žárovku. "Oni ani nevědí, na kterou stranu se povoluje a na kterou utahuje. Pak jim může prasknout sklo a zůstane jim viset jen objímka a to už je problém," líčí zkušenosti Klůfa.

Stává se, že si ho zavolá starší paní a její manžel se někde schovává. "Později většinou vyleze, seznámíme se a on si stěžuje, že si bába pořád něco vymýšlí a on už to nechce dělat," směje se živnostník. Jsou prý ale i lidé, kterým prostě dělá dobře koukat se na to, jak on pracuje.

Danit paušálem je výhodnější

Vyšel ze školy jako strojník požární techniky a nastoupil k pražským hasičům. V jednadvaceti letech začal mít zdravotní problémy a práce ho nebavila. "Za těch sedmnáct tisíc, co jsem tam bral, mi to přišlo absolutně nezaplacené," vypráví Klůfa.

Už v té době melouchařil u známých, sekal zahrady, chodil jim pomáhat s opravami či vymalovat. Postupně se rozhodl opustit zaměstnání a začít se drobnými pracemi živit. Trvalo tři čtvrtě roku, než se dostal do plusu. Musel si koupit nářadí, které není úplně nejlevnější. Začal s válečky a barvami, jak vydělával, postupně nakupoval další − sekačku, sekyru, pily a podobně. Čím víc toho měl, tím víc služeb mohl nabízet.