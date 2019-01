Před nastoupenými novináři poklepali premiér Andrej Babiš s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) na základní kámen a výstavba části dálnice D11 z Hradce Králové k polským hranicím mohla začít. Víc se ale od loňského října nestalo. Místo toho, aby na úsek mezi Hradcem a Smiřicemi vyjely stavební stroje, vyměňovalo si konsorcium firem Eurovia CS, Metrostav a Swietelsky s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) e-maily. Teď se firmy rozhodly z projektu úplně odejít.

Stavaři si stěžovali na pozemky, kde mají stavět. Ty zůstaly plné děr po archeologickém průzkumu. "ŘSD se nemá k tomu, aby plochy pro výstavbu uvedlo do potřebného stavu, jak se zavázalo," prohlásil včera Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Eurovia CS.

Firmy se obávají, že pokud se bude výstavba dál odkládat, nestihnou dálnici dostavět v plánovaném termínu do roku 2022. "Mohlo by to pro nás znamenat, že bychom museli platit vysoké penále," říká mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha. Podle firem ŘSD dosud nedalo oficiální pokyn k zahájení stavby.