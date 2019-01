Už během letošního roku by mohli mít čeští pacienti k dispozici průlomové léky proti krevním nádorům. Takzvaná genová terapie slibuje na rozdíl od dosud známých léčiv vyléčení. V Evropě ji už dnes užívají desítky lidí.

Čeští lékaři teď usilují o to, aby ji mohli nabídnout i svým pacientům. Problémem je ale cena − terapie jednoho pacienta lékem Kym­riah od švýcarské firmy Novartis vyjde na osm milionů korun. Prvnímu českému pacientovi už ale pojišťovna zajistila léčbu v zahraničí.

Za normálních okolností bojují v těle bílé krvinky proti různým typům onemocnění − zápalu plic, chřipce, angíně a podobně. U pacientů s krevními nádory dokáže genová terapie "přezbrojit" bílé krvinky tak, že se začnou soustředit na jediného nepřítele − rakovinu. Lékaři odeberou onkologickému pacientovi krev a pomocí nového léčiva bílé krvinky geneticky upraví. Po určité době je pak vrátí pa­cientovi infuzí zpět.

S diagnózou některého z krevních nádorů u nás žije kolem 32 tisíc lidí. Prospěch z nové léčby by mohly mít odhadem desítky pacientů. "Zatímco dosavadní léčba dokáže pacientům prodloužit život o několik měsíců nebo let, tyto léky mají potenciál pacienta úplně vyléčit," říká profesor Jiří Mayer z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno. Z léčby by mohly velmi profitovat i onkologicky nemocné děti s lymfoblastickou leukemií.

Léky na podobné bázi dosud lékaři nikde ve světě neměli. Dlouhá léta byla myšlenka genové terapie jen z říše snů. Konkrétní výsledky v praxi vyhlíželi lékaři s nadějí už několik let. Loni v létě jejich použití konečně schválila Evropská léková agentura. "Nový lék znamená obrovský a dosud nepředstavitelný pokrok v léčbě, přináší možnost život zachraňující léčby dětí, u kterých předchozí léčba selhala," poznamenává profesor Peter Bader, šéf výzkumného týmu z fakultní nemocnice v německém Frankfurtu.