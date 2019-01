Když se sejdou okolnosti, které umožní uzavřít smlouvu za podmínek, které se brzy ukážou jako velice příznivé pro zadavatele, vyvolá to napětí. Pokud se totiž poměry na trhu hnuly tak, že zakázka přestane být pro dodavatele zisková, dají se očekávat tahanice až obstrukce. V poměrech panujících na českém stavebním trhu u liniových staveb placených státem si na to můžeme vsadit.

Zadavatel, tedy stát, v takovém případě musí udělat vše, aby si nenaběhl. Tedy aby nedal svým obchodním partnerům záminku z již uzavřené smlouvy vycouvat a tlačit na vyšší cenu. Nejnovější kauza kolem východočeské dálnice D11 je právě o tom. Udělalo státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravdu chybu, kterou by dalo sdružení stavebních firem v čele s Eurovií CS do ruky hůl v ceně několika miliard?

Stavaři argumentují tím, že po dokončeném archeologickém průzkumu ŘSD území, kde se už touto dobou mělo stavět, řádně nepřipravilo. Pokud by to byli schopni věrohodně doložit (a mlžení ŘSD, zda po archeologickém výzkumu stavbu řádně předalo, tuto variantu nevylučuje), má stát drahý problém. Na jeho triku by bylo zdržení stavby důležité dopravní tepny a také její zásadní prodražení.