Václav Klaus mladší navrhuje, aby bylo trestné mazání příspěvků na sociálních sítích. Za smazání příspěvku, který není v hrubém rozporu s trestním zákoníkem či dobrými mravy, by měla hrozit provozovateli sítě až padesátimilionová pokuta, a dokonce půl roku vězení.

Je to pozoruhodné hned z několika důvodů. Klaus je pravicový politik, který se vždy a všude vyslovuje proti regulacím soukromého byznysu. A tady najednou regulaci požaduje. Facebook, na který jeho iniciativa míří především, je soukromá firma, která si stanovuje podmínky, za kterých umožňuje lidem využívat svou platformu. Pokud uživatel pravidla poruší, čelí sankcím, například smazání příspěvku, zablokování na stanovenou dobu, nebo v krajním případě zrušení celé stránky. Lze se samozřejmě dohadovat, jestli Facebook není příliš přísný, například pokud jde o nahotu, ale marná sláva − je to soukromá společnost a pravidla si může stanovit podle svého. Pokud se Klaus považuje za pravicového politika hájícího svobodu podnikání, měl by konzistentně uznat právo soukromého subjektu na vlastní byznysmodel − ne se ho snažit regulovat.

Klaus samozřejmě tvrdí, že mu jde o svobodu projevu. A že trestné by podle něj mělo být "jen" mazání příspěvků, které nejsou v hrubém rozporu s trestním zákoníkem či dobrými mravy. Vypadá to hezky, jenže to má úskalí. Kdo například bude určovat, co je "v hrubém rozporu se zákonem" a co není? To přece může určit jedině soud. Takže z logiky věci by musel provozovatel Facebooku nechat na stránkách viset rasistické či nenávistné příspěvky až do doby soudního rozhodnutí. De facto by se Facebooku zákonem bránilo, aby omezoval šíření nenávistných výzev, hrubých urážek celých skupin obyvatel a tak dále.