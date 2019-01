Brno bude mít nový územní plán v roce 2022

Stávající uzemní plán města Brna platí už od roku 1994 a je již dávno nevyhovující. Návrh nového dokumentu by měl být zpracován v průběhu letošního roku. Vedení města Brna oznámilo, že udělá vše pro to, aby nový územní plán byl zpracován a schválen nejpozději do konce roku 2022, tak jak to obcím ukládá zákon. Harmonogram tvorby nového územního plánu městu pomohla připravit Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje.

O titul Pasivní dům roku se utkalo 66 objektů

Na veletrhu For Pasiv v Praze-Let­ňanech budou 7. února vyhlášeni vítězové soutěže Pasivní dům roku. O ocenění usiluje 66 objektů − 32 novostaveb a 34 rekonstrukcí. Soutěž vyhlásil Státní fond životního prostředí a společnost ABF ve spolupráci s neziskovým sdružením Centrum pasivního domu. Oceněny mohou být stavby kolaudované v letech 2010 až 2018 v energetické třídě B a lepší. V případě rekonstrukcí musí splňovat požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám.

Investice do komerčních realit loni ve střední a východní Evropě rostly

Objem investic do komerčních realit v regionu střední a východní Evropy se v loňském roce zvýšil oproti roku 2017 o 11 procent na 13,23 miliardy eur. Více než polovinu z celkového objemu utratili investoři za komerční nemovitosti v Polsku. Uvedla to poradenská společnost JLL, jež pro potřeby dané studie hodnotila realitní investice v Česku, Polsku, Maďarsku, Slovensku a v Rumunsku. V letošním roce očekávají analytici v tomto regionu pokles.

V samotném Česku došlo vloni ke snížení investic do komerčních realit, mezi které spadají především moderní kancelářské budovy, obchodní centra a logistické areály. Vůbec největší transakcí loňského roku v regionu střední a východní Evropy byl prodej tří průmyslových parků developera CTP v Plzni, Praze a Teplicích. Za 458 milionů eur (11,9 miliardy korun) je koupil německý investor Deka Immobilien.

Fond Conseq Realitní koupil budovu pivovaru

Investiční fond Conseq Realitní koupil od společnosti Revetas Capital budovu bývalého Prvního měšťanského pivovaru v pražských Holešovicích. Nyní je v ní kancelářský komplex s názvem A7 Office Centre. Kanceláře mají celkovou plochu 16 tisíc metrů čtverečních. Mezi nájemníky jsou například Czech News Center, Ahold Czech Republic, DM drogerie nebo Megapixel. Revetas Capital vlastnil budovu tři roky. Cenu transakce ani jedna strana nezveřejnila.

Skanska ovládla Business Link

Koupí zbývajícího 60procentního podílu ve společnosti Business Link se švédská stavební skupina Skanska stala jediným vlastníkem tohoto provozovatele coworkingových center. Skanska získala akvizicí čtyři coworkingová centra v Polsku a jedno v Česku. Pobočky se nacházejí většinou v budovách, které Skanska postavila. Konkrétně ve Varšavě, Poznani, Krakově, Vratislavi a v pražské kancelářské budově Visionary.

Business Link letos a příští rok plánuje otevření dalších devíti nových poboček, například v maďarské Budapešti nebo rumunské Bukurešti.

