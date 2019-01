Náhoda, nebo úmysl?

◼ Každá potravina, která obsahuje surovinu vzniklou genetickou modifikací, musí mít v Evropské unii na obalu patřičné označení. Většina odrůd dnes pěstovaných druhů zeleniny nebo obilovin ale vznikla za pomoci různých metod šlechtění vyvinutých v 50. letech minulého století. Jde o úpravu DNA rostlin chemickou cestou nebo radioaktivním ozařováním. Postup je založený na náhodě – z tisíce zmutovaných rostlin se jich k dalšímu použití vybere jen několik. Metodám se dodnes říká "přirozené" či "klasické" šlechtění.

◼ V 70. a 80. letech už věda dokázala ze šlechtitelských pokusů do značné míry odstranit prvek náhody. Nové metody umožnily vložit do DNA rostliny gen z jiného organismu a spolu s ním i požadovanou vlastnost. Úsek cizí DNA pak v rostlině zůstává a přenáší se i na potomstvo. Pro nové technologie se vžilo označení genetická modifikace, GMO (geneticky modifikované organismy).

◼ V posledních pěti letech se do popředí zájmu oboru genového inženýrství dostává technologie zvaná CRISPR-Cas neboli genová editace. Některé geny dovedou úplně "vypnout", oslabit nebo naopak posílit. Dokážou tak ovlivnit konkrétní části DNA, které způsobují náchylnost k některým nemocem, suchu nebo škůdcům, bez vkládání genů cizích organismů. Zatímco plodiny vyšlechtěné vkládáním cizích genů do rostlin umí vědci při testech rozpoznat, plodiny vzniklé dvěma ostatními metodami nebo přirozenou mutací od sebe rozeznat nejde.