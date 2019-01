Miroslav Kalousek může být právem hrdý na to, co dokázal. Nikomu jinému se tu nepodařilo vytvořit novou politickou stranu, která by dokázala konkurovat těm, které se ustavily hned po revoluci, a zároveň ji udržet delší dobu ve sněmovní politice.

Ať už to byla Unie svobody, Věci veřejné nebo další pokusy, vždy to byly akce na pár let. Zato TOP 09 letos slaví už deset let existence ve vysoké politice a uspěla již ve trojích sněmovních volbách. To zatím za sebou nemá ani hnutí Andreje Babiše, založené v roce 2012. Když Kalousek odstupoval z postu předsedy TOP 09 před dvěma lety, v rozhovoru mi od příliš potupné sněmovní porážky utíkal právě k tomuto historickému úspěchu: "Před deseti lety jsem si TOP 09 s Karlem Schwarzenbergem vysnil, z nuly jsme ji třikrát za sebou dostali do sněmovny, což nejsem schopen považovat za neúspěch."

Ale právě proto, že těch deset let byla taková jízda, i ten dojezd by měl být ve velkém. Než čekat na pomalé umírání, je vhodné investovat poslední zbytky politického kapitálu do nového centristického projektu a dobře se připravit na příští sněmovní volby. Je to paradoxní, leč jednoduché: pokud si TOP 09 zvolí nadále samostatný život, čeká ji smrt. Pokud si ale zvolí smrt, její politiku může čekat ještě spousta úspěchů.

Vzestup a pád

Touto dobou před deseti lety byl Miroslav Kalousek na svém profesním vrcholu. Od ledna 2009 předsedal Radě ministrů financí EU během českého předsednictví. Za premiéra měl spřízněnce Mirka Topolánka a domovskou lidovou stranu dokázal účinně neutralizovat, kdyby chtěla nějak ohrožovat jeho zájmy. Vládní koalice sice byla vratká, ale nikdo si ještě nedokázal představit, že by opozice shodila vládu během předsednictví EU.

Přesto Miroslav Kalousek už delší dobu spřádal v hlavě myšlenku, jak vytvořit novou konzervativní sílu, když se mu nepovedlo předělat socialistické lidovce na pravicové křesťanské demokraty.

Poté co ale Jiří Paroubek v březnu shodil vládu (až ho to samotného překvapilo), Kalousek už na nic nečekal. Jeho základní premisou bylo "draftování" populárního ministra zahraničí za zelené Karla Schwarzenberga do nové strany, odloupnutí části lidovců a případné vyztužení strany několika starosty okolo Petra Gazdíka. S tímto týmem byl ochoten jít už do voleb roku 2009, které nakonec nebyly. Na volbách až v roce 2010 ale nakonec vydělal. Jeho nová strana se sice hned v roce 2009 chytla v průzkumech, ale v době případných voleb by to bylo dle sond maximálně nějakých 12 procent hlasů. O rok později to bylo nakonec skoro 17 procent a Kalousek trávil volební večer tím, že si zjišťoval, kdo že jsou vlastně ti zvolení poslanci na nižších pozicích, protože vůbec nečekal, že by nový klub mohl mít 41 duší.

Dále už je to známá historie. Vláda s Petrem Nečasem. Volby 2013 − už jen 12 procent. Kalousek střídá na předsednickém postu Schwarzenberga. 2017 − pět procent. Jiří Pospíšil. A čekání na konec…

V čem udělala TOP 09 chybu? Obvyklá odpověď Miroslava Kalouska zní, že za všechno může nástup Babiše. I po položení předsednictví strany mi to opakoval: "Podle mě je TOP 09 pořád stejná. Ale dramaticky se změnily kulisy. V roce 2009 jsme startovali do úplně jiného prostředí. Lidé chtěli slušnou, nezkorumpovanou ODS a nelevicovou křesťanskou demokracii. Do této poptávky jsme se trefili a oslovili voliče projektem pravicové a jasně proevropské strany. Kulisy se ale dramaticky změnily. Přišla mamutí, agresivní korporace." Tak to ale úplně není. Sama TOP 09 se velmi proměnila. Zatímco dnes se věnuje výhradně atakům na Andreje Babiše a rétorické obraně liberální demokracie, před deseti lety lákala na české poměry extrémně ostrým konzervativním programem napravo od ODS. Vzbudila tak dojem obrovského reformního odhodlání, které dnes už u skomírající strany vůbec nevidíme.

Kalousek jako předlistopadový lidovec, který v roce 2006 chtěl vládnout s komunisty a v roce 2008 zařídil zvolení Václava Klause prezidentem, předstoupil před národ s nabídkou, která se v něčem paradoxně překrývá s tím, co později zkusil na Čechy i Andrej Babiš: "To nevadí, že se vám moje minulost nelíbí, volte mě, protože já jediný vám garantuju funkční a reformní stát."

Ta nabídka se dnes zdá dost neuvěřitelná a TOP 09 by už nyní nejspíše nesebrala odvahu ji zopakovat: proškrtáme vám sociální dávky, budete si platit za plomby, chřipky i jednodušší operace, zrušíme vám spoustu daňových výjimek, takže vám reálně stoupnou daně, rozlučte se se stravenkami, na stavební spoření vám pošle stát méně. Zato dostanete něco tak efemérního, jako je snížení státního dluhu.